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حرائق غابات تنتشر في شمال ولاية كاليفورنيا وفِرار آلاف السكان

أعلن البيت الأبيض الولاية ضمن حالات الطوارئ الفيدرالية

تحرّك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة تشيكو في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس، بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفِرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق بالولاية أمراً بإخلاء المنازل الواقعة شرقي تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلو متراً شمالي سكرامنتو.

وذكر المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا سكوت مكلين؛ أن الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلاً شرقي تشيكو، مضيفًا: "البلدة دُمرت، كل شيء دُمر.. لم يبق الكثير في مكانه".

وأوضح أن عدداً من المدنيين ورجال الإطفاء أُصيبوا، وأن الأمر قد يستغرق أياماً قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، الولاية ضمن حالات الطوارئ الفيدرالية، ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بتحريك دعم فيدرالي لمواجهة الحرائق والخسائر.

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حرائق غابات تنتشر في شمال ولاية كاليفورنيا وفِرار آلاف السكان
سبق

تحرّك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة تشيكو في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس، بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفِرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق بالولاية أمراً بإخلاء المنازل الواقعة شرقي تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلو متراً شمالي سكرامنتو.

وذكر المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا سكوت مكلين؛ أن الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلاً شرقي تشيكو، مضيفًا: "البلدة دُمرت، كل شيء دُمر.. لم يبق الكثير في مكانه".

وأوضح أن عدداً من المدنيين ورجال الإطفاء أُصيبوا، وأن الأمر قد يستغرق أياماً قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، الولاية ضمن حالات الطوارئ الفيدرالية، ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بتحريك دعم فيدرالي لمواجهة الحرائق والخسائر.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:04 PM

حرائق غابات تنتشر في شمال ولاية كاليفورنيا وفِرار آلاف السكان

أعلن البيت الأبيض الولاية ضمن حالات الطوارئ الفيدرالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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تحرّك حريق غابات سريع الانتشار باتجاه ضواحي مدينة تشيكو في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس، بعدما أتى على بلدة باراديس القريبة وأجبر آلاف السكان على الفِرار.

وأصدر مسؤولو مكافحة الحرائق بالولاية أمراً بإخلاء المنازل الواقعة شرقي تشيكو التي يقطنها نحو 93 ألف نسمة وتبعد نحو 145 كيلو متراً شمالي سكرامنتو.

وذكر المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا سكوت مكلين؛ أن الحريق أتى في وقت سابق على بلدة باراديس التي تبعد نحو 20 ميلاً شرقي تشيكو، مضيفًا: "البلدة دُمرت، كل شيء دُمر.. لم يبق الكثير في مكانه".

وأوضح أن عدداً من المدنيين ورجال الإطفاء أُصيبوا، وأن الأمر قد يستغرق أياماً قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى.

وأعلن البيت الأبيض، أمس، الولاية ضمن حالات الطوارئ الفيدرالية، ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بتحريك دعم فيدرالي لمواجهة الحرائق والخسائر.

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