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"إيكونوميست": 13% من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا برمّتها "أكذوبة"

في استطلاعٍ للرأي.. و49% منهم يرون أن الفيروس من صنع البشر

أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع شركة "يوغوف" لأبحاث الأسواق؛ إلى أن 13 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا المستجد برمّتها أكذوبة، في حين يعتقد 49 في المئة منهم أن الفيروس من صنع البشر.

ومن أبرز مروّجي نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجدّ: الكاتبة كيلي بروغان الحاصلة على بكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي درست الطب النفسي في جامعة كورنيل.

"بروغان" أنكرت جميع الأدلة التي تثبت مخاطر تفشي الفيروس في الصين وإيطاليا، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بتفنيد نظرية الجراثيم التي تفيد بأن الجراثيم تسبّب الأمراض، وأيدت أفكارًا علمية زائفة.

واتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، مؤخرًا، خطوة غير مسبوقة بحذف منشورات لبعض زعماء العالم لترويجها معلومات غير دقيقة حول مخاطر تفشي الفيروس، وعلاجات لم تثبت صحتها قد تضر أكثر مما تنفع؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

فيروس كورونا الجديد

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"إيكونوميست": 13% من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا برمّتها "أكذوبة"
سبق

أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع شركة "يوغوف" لأبحاث الأسواق؛ إلى أن 13 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا المستجد برمّتها أكذوبة، في حين يعتقد 49 في المئة منهم أن الفيروس من صنع البشر.

ومن أبرز مروّجي نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجدّ: الكاتبة كيلي بروغان الحاصلة على بكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي درست الطب النفسي في جامعة كورنيل.

"بروغان" أنكرت جميع الأدلة التي تثبت مخاطر تفشي الفيروس في الصين وإيطاليا، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بتفنيد نظرية الجراثيم التي تفيد بأن الجراثيم تسبّب الأمراض، وأيدت أفكارًا علمية زائفة.

واتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، مؤخرًا، خطوة غير مسبوقة بحذف منشورات لبعض زعماء العالم لترويجها معلومات غير دقيقة حول مخاطر تفشي الفيروس، وعلاجات لم تثبت صحتها قد تضر أكثر مما تنفع؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
05:26 PM

"إيكونوميست": 13% من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا برمّتها "أكذوبة"

في استطلاعٍ للرأي.. و49% منهم يرون أن الفيروس من صنع البشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار استطلاع للرأي أجرته مجلة "إيكونوميست" بالتعاون مع شركة "يوغوف" لأبحاث الأسواق؛ إلى أن 13 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن أزمة كورونا المستجد برمّتها أكذوبة، في حين يعتقد 49 في المئة منهم أن الفيروس من صنع البشر.

ومن أبرز مروّجي نظريات المؤامرة حول فيروس كورونا المستجدّ: الكاتبة كيلي بروغان الحاصلة على بكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي درست الطب النفسي في جامعة كورنيل.

"بروغان" أنكرت جميع الأدلة التي تثبت مخاطر تفشي الفيروس في الصين وإيطاليا، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بتفنيد نظرية الجراثيم التي تفيد بأن الجراثيم تسبّب الأمراض، وأيدت أفكارًا علمية زائفة.

واتخذ موقعا فيسبوك وتويتر، مؤخرًا، خطوة غير مسبوقة بحذف منشورات لبعض زعماء العالم لترويجها معلومات غير دقيقة حول مخاطر تفشي الفيروس، وعلاجات لم تثبت صحتها قد تضر أكثر مما تنفع؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

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