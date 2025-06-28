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من أوساكا اليابانية.. صور لولي العهد بمقر انعقاد قمة العشرين

أظهرت حفاوة الاستقبال ولقاءات وأحاديث ودية مع قادة الدول

أظهرت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين، اليوم الجمعة، أثناء بدء توافد قادة الدول المشاركة بمجموعة العشرين في أوساكا اليابانية؛ لحظة وصول ولي العهد صاحب السمو الملكي، وحفاوة الاستقبال التي استقبله بها رئيس الوزراء الياباني.


كما أظهرت إحدى اللقطات حديثًا وديًّا دار بين ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود عددًا من اللقطات المختلفة لولي العهد أثناء دخوله مقر القمة.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين؛ حيث ستناقش عدة مواضيع، ويأتي في مقدمتها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أوساكا اليابانية.. صور لولي العهد بمقر انعقاد قمة العشرين
سبق

أظهرت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين، اليوم الجمعة، أثناء بدء توافد قادة الدول المشاركة بمجموعة العشرين في أوساكا اليابانية؛ لحظة وصول ولي العهد صاحب السمو الملكي، وحفاوة الاستقبال التي استقبله بها رئيس الوزراء الياباني.


كما أظهرت إحدى اللقطات حديثًا وديًّا دار بين ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود عددًا من اللقطات المختلفة لولي العهد أثناء دخوله مقر القمة.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين؛ حيث ستناقش عدة مواضيع، ويأتي في مقدمتها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:05 AM

من أوساكا اليابانية.. صور لولي العهد بمقر انعقاد قمة العشرين

أظهرت حفاوة الاستقبال ولقاءات وأحاديث ودية مع قادة الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين، اليوم الجمعة، أثناء بدء توافد قادة الدول المشاركة بمجموعة العشرين في أوساكا اليابانية؛ لحظة وصول ولي العهد صاحب السمو الملكي، وحفاوة الاستقبال التي استقبله بها رئيس الوزراء الياباني.


كما أظهرت إحدى اللقطات حديثًا وديًّا دار بين ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود عددًا من اللقطات المختلفة لولي العهد أثناء دخوله مقر القمة.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين؛ حيث ستناقش عدة مواضيع، ويأتي في مقدمتها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

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