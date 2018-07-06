"تعليم الليث" يدعو 42 مرشحة لإجراء المقابلات الشخصية

لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال الإجراءات

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمات المرشحات للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ ، والبالغ عددهن "٤٢" مرشحة، إلى مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل ٢٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ إلى يوم الاثنين ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٩هـ لإجراء المقابلات الشخصية لهن، واستكمال إجراءات ترشيحهن، وذلك بمقر مبنى الشؤون التعليمية للبنات رقم ( ١)، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وأهاب المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بالمرشحات بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل موعد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe

وطالب المرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي كالتالي:

-ملفان علاقيان خضراء.

-(٣) صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

-(٣) صور من وثيقة التخرج، مع الأصل للمطابقة.

-(٣) صور من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.

-(٣) صور من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة.

-معادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن هن متخرجات من خارج المملكة.

-إخلاء طرف أو قرار فصل أو إنهاء خدمة لمن سبق لهن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

-الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.

والمرشحات المطلوب مراجعتهن هن:

أماني صالح سالم الخزاعى - إنجليزي

أميمة محمد صديق عبدالله مليباري - إنجليزي

بشائر طلال بن علي الغامدى - إنجليزي

بشرى عبدالرحمن بن أحمد مليباري - إنجليزي

سعدية مثيب حمود الهذلي - إنجليزي

منى حمدي حامد الحربي - إنجليزي

نورة مشاري حمد الماضي - إنجليزي

إقبال أحمد بكر فلاتة - تربية اجتماعية ووطنية

إلهام عطية الله بن هلال السلمي- تربية اجتماعية ووطنية

إهداء عبدالوهاب بن عبدالعزيز غسال - تربية اجتماعية ووطنية

إيمان عيد بن مرشود السهلي- تربية اجتماعية ووطنية

جميلة سالم مرزوق الحربي- تربية اجتماعية ووطنية

سناء سعود بن عزيز المحمودي- تربية اجتماعية ووطنية

عبير ماطر بن مطر المجنوني- تربية اجتماعية ووطنية

منى حامد حمدان المطرفي- تربية اجتماعية ووطنية

نوال سعد بن عماش الحربي- تربية اجتماعية ووطنية

هدى حميد بخيت الصبحي - تربية اجتماعية ووطنية

أفراح معزم خلف السلمي - حاسب

رضية مصلي سعيد السلمي- حاسب

هناء صالح بن يوسف البطحي- حاسب

خلود عبدالعزيز إبراهيم رومي- دين

منيرة لافي عايض الحساني - دين

أبرار إبراهيم حامد الجهني- صعوبات تعلم

حفصة فواز بن سعد الشهيوين- صعوبات تعلم

أحلام محمد بن علي الغامدي- فكري

أمجاد محسن إبراهيم مصيخ- فكري

رجاء عبدالله بن مطلق الحربي- فكري

عائشه فايز علي الشهري - فكري

غادة مشعل عائض الحارثي- فكري

سعاد عبدالله حسن العمودي- فنية

أسرار محمد بن أحمد خيايا- كيمياء

أسماء عتيق صالح الغامدي- كيمياء

أشجان علي أحمد اليماني- كيمياء

أمل محمد بن عثمان العامودي- كيمياء

إيمان أحمد علي العيافي- كيمياء

حصة ناصر محمد الزهراني- كيمياء

رجاء أحمد بن مسفر الزهراني- كيمياء

سارة عايض محمد البقمي- كيمياء

نادية نامي ضيف الله الحصيني- كيمياء

هبة صالح بن سالم الحربي- كيمياء

رغد أحمد عليثة الأحمدي - نطق

نورة سعد منزل العروي- نطق.