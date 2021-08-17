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"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان

"خان" أعرب عن قلقه من تصاعد العنف

ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أن جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ترتكب حالياً في أفغانستان.

وقال "خان" في بيان نقلته "فرانس 24": "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".

وأضاف: "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وأعلنت حركة طالبان اليوم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان
سبق

ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أن جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ترتكب حالياً في أفغانستان.

وقال "خان" في بيان نقلته "فرانس 24": "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".

وأضاف: "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وأعلنت حركة طالبان اليوم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:46 PM

"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان

"خان" أعرب عن قلقه من تصاعد العنف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أن جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ترتكب حالياً في أفغانستان.

وقال "خان" في بيان نقلته "فرانس 24": "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".

وأضاف: "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وأعلنت حركة طالبان اليوم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها.

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