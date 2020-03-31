كبير الأطباء في مكافحة كورونا بموسكو مصاب بالفيروس

شارك في اجتماع مع الرئيس الروسي قبل أسبوع

أعلن التلفزيون الروسي أن كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، أُصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأفادت قناة "روسيا-24"، استنادًا إلى أطباء محليين، بتسجيل إصابة بروتسينكو بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الطبي.

ويقود بروتسينكو جهود الأطباء في المستشفى الذي ينقل إليه في موسكو معظم المصابين بالفيروس الذين تم رصدهم في العاصمة الروسية؛ وفقًا لـ(RT).

وشارك بروتسينكو، يوم 24 مارس، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زار في حينه المستشفى لتفقد الأوضاع هناك، وبحث سير التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا.