النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقراء .. انطلاق مسابقة "الموهبة" في الفن التشكيلي والابتكار

ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم"

انطلقت مسابقة "الموهبة والإبداع"؛ مسار الفن التشكيلي للبنات والبنين، لأول مرة في شقراء، وذلك ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".

وقال رئيس لجنة مسابقة الموهبة والإبداع المشرف بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم يوسف بن محمد الشايع: المسابقة لها مساران، الأول مسار الابتكار والآخر مسار الفن التشكيلي، وهما مفتوحان لجميع الفئات السنية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات من منسوبي إدارة التعليم، إضافة إلى طلاب ومنسوبي المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي.

وأضاف: سيتم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل مسار، وكان الإعلان عن المسابقة قد صدر في وقت مبكر، إذ كان التسجيل فيها عن طريق رابط إلكتروني لتسهيل عملية التسجيل.

وأردف: شارك في هذه المسابقة لفئتي البنين والبنات، 50 مشاركاً ومشاركة، وكانت المشاركات مميزة، وكشفت عن الموهبة العالية للمشاركين والمشاركات.

وتابع: أشكر أعضاء لجنة التحكيم بمساريه، كما أشكر منسقات القسم النسائي مشرفة التربية الفنية هدى الشويعر؛ ومشرفة الموهوبات شيخة السيحاني؛ على التعاون فيما يخص القسم النسائي، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع مَن ساند إنجاح هذه المسابقة ودعمها، وعلى رأسهم مدير تعليم شقراء خالد بن محمد الشبانة؛ ومساعداه للبنين والبنات والرعاة "شركة الجميح القابضة".

من ناحيته، زار مساعد مدير التعليم المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن؛ فعاليات المسابقة في أثناء تنافس المشاركين من باب الدعم والتشجيع للمشاركين والمشرفين على المسابقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شقراء .. انطلاق مسابقة "الموهبة" في الفن التشكيلي والابتكار
سبق

انطلقت مسابقة "الموهبة والإبداع"؛ مسار الفن التشكيلي للبنات والبنين، لأول مرة في شقراء، وذلك ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".

وقال رئيس لجنة مسابقة الموهبة والإبداع المشرف بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم يوسف بن محمد الشايع: المسابقة لها مساران، الأول مسار الابتكار والآخر مسار الفن التشكيلي، وهما مفتوحان لجميع الفئات السنية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات من منسوبي إدارة التعليم، إضافة إلى طلاب ومنسوبي المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي.

وأضاف: سيتم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل مسار، وكان الإعلان عن المسابقة قد صدر في وقت مبكر، إذ كان التسجيل فيها عن طريق رابط إلكتروني لتسهيل عملية التسجيل.

وأردف: شارك في هذه المسابقة لفئتي البنين والبنات، 50 مشاركاً ومشاركة، وكانت المشاركات مميزة، وكشفت عن الموهبة العالية للمشاركين والمشاركات.

وتابع: أشكر أعضاء لجنة التحكيم بمساريه، كما أشكر منسقات القسم النسائي مشرفة التربية الفنية هدى الشويعر؛ ومشرفة الموهوبات شيخة السيحاني؛ على التعاون فيما يخص القسم النسائي، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع مَن ساند إنجاح هذه المسابقة ودعمها، وعلى رأسهم مدير تعليم شقراء خالد بن محمد الشبانة؛ ومساعداه للبنين والبنات والرعاة "شركة الجميح القابضة".

من ناحيته، زار مساعد مدير التعليم المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن؛ فعاليات المسابقة في أثناء تنافس المشاركين من باب الدعم والتشجيع للمشاركين والمشرفين على المسابقة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:21 PM

شقراء .. انطلاق مسابقة "الموهبة" في الفن التشكيلي والابتكار

ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم"

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
403

انطلقت مسابقة "الموهبة والإبداع"؛ مسار الفن التشكيلي للبنات والبنين، لأول مرة في شقراء، وذلك ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".

وقال رئيس لجنة مسابقة الموهبة والإبداع المشرف بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم يوسف بن محمد الشايع: المسابقة لها مساران، الأول مسار الابتكار والآخر مسار الفن التشكيلي، وهما مفتوحان لجميع الفئات السنية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات من منسوبي إدارة التعليم، إضافة إلى طلاب ومنسوبي المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي.

وأضاف: سيتم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل مسار، وكان الإعلان عن المسابقة قد صدر في وقت مبكر، إذ كان التسجيل فيها عن طريق رابط إلكتروني لتسهيل عملية التسجيل.

وأردف: شارك في هذه المسابقة لفئتي البنين والبنات، 50 مشاركاً ومشاركة، وكانت المشاركات مميزة، وكشفت عن الموهبة العالية للمشاركين والمشاركات.

وتابع: أشكر أعضاء لجنة التحكيم بمساريه، كما أشكر منسقات القسم النسائي مشرفة التربية الفنية هدى الشويعر؛ ومشرفة الموهوبات شيخة السيحاني؛ على التعاون فيما يخص القسم النسائي، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع مَن ساند إنجاح هذه المسابقة ودعمها، وعلى رأسهم مدير تعليم شقراء خالد بن محمد الشبانة؛ ومساعداه للبنين والبنات والرعاة "شركة الجميح القابضة".

من ناحيته، زار مساعد مدير التعليم المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن؛ فعاليات المسابقة في أثناء تنافس المشاركين من باب الدعم والتشجيع للمشاركين والمشرفين على المسابقة.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,190
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,352
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,947
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,416

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة