شقراء .. انطلاق مسابقة "الموهبة" في الفن التشكيلي والابتكار

ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم"

انطلقت مسابقة "الموهبة والإبداع"؛ مسار الفن التشكيلي للبنات والبنين، لأول مرة في شقراء، وذلك ضمن جائزة "الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".

وقال رئيس لجنة مسابقة الموهبة والإبداع المشرف بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم يوسف بن محمد الشايع: المسابقة لها مساران، الأول مسار الابتكار والآخر مسار الفن التشكيلي، وهما مفتوحان لجميع الفئات السنية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات من منسوبي إدارة التعليم، إضافة إلى طلاب ومنسوبي المعهد العلمي والمعهد الثانوي الصناعي.

وأضاف: سيتم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل مسار، وكان الإعلان عن المسابقة قد صدر في وقت مبكر، إذ كان التسجيل فيها عن طريق رابط إلكتروني لتسهيل عملية التسجيل.

وأردف: شارك في هذه المسابقة لفئتي البنين والبنات، 50 مشاركاً ومشاركة، وكانت المشاركات مميزة، وكشفت عن الموهبة العالية للمشاركين والمشاركات.

وتابع: أشكر أعضاء لجنة التحكيم بمساريه، كما أشكر منسقات القسم النسائي مشرفة التربية الفنية هدى الشويعر؛ ومشرفة الموهوبات شيخة السيحاني؛ على التعاون فيما يخص القسم النسائي، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع مَن ساند إنجاح هذه المسابقة ودعمها، وعلى رأسهم مدير تعليم شقراء خالد بن محمد الشبانة؛ ومساعداه للبنين والبنات والرعاة "شركة الجميح القابضة".

من ناحيته، زار مساعد مدير التعليم المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن؛ فعاليات المسابقة في أثناء تنافس المشاركين من باب الدعم والتشجيع للمشاركين والمشرفين على المسابقة.