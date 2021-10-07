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وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي

بحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها

التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بعدد من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققتْه المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعية، وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجدّدة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقى الوزير القصبي بكلٍّ من: وزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليندي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج، ووزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان، ووزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس، والمدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد، والمدير العام للوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون، ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.

حضر هذه اللقاءات نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى بنت سليمان العليان، وأعضاء من الوفد المرافق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي
سبق

التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بعدد من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققتْه المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعية، وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجدّدة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقى الوزير القصبي بكلٍّ من: وزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليندي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج، ووزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان، ووزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس، والمدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد، والمدير العام للوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون، ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.

حضر هذه اللقاءات نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى بنت سليمان العليان، وأعضاء من الوفد المرافق.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
06:36 PM

وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي

بحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بعدد من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققتْه المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعية، وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجدّدة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقى الوزير القصبي بكلٍّ من: وزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليندي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج، ووزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان، ووزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس، والمدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد، والمدير العام للوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون، ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.

حضر هذه اللقاءات نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى بنت سليمان العليان، وأعضاء من الوفد المرافق.

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