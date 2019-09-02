بالصور.. هذا ما فعله "ابن بطوطة" و"أوبلو" مع الخليجيين في جزر المالديف

تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح بينهم 15% عرب عدد السعوديين منهم 29 ألفاً

تعتبر جزر المالديف من أروع الوجهات السياحية في العالم بما تشمله من معالم طبيعية خيالية ووسط المحيط الهندي.

ويقع الأرخبيل الضخم الذي يزيد عدد جزره على 1100 جزيرة منها 210 جزر صالحة للسياحة حالياً تتشكل كسلسلة يصل طولها إلى 764 كيلومتراً.

وتعتبر "ماليه" العاصمة الرسمية للدولة وتصل المساحة الإجمالية للمالديف 298 كيلومتراً مربعاً، وتمثل اليابسة فيها 1 % من إجمالي المساحة الجغرافية وهي عبارة عن سهل منبسط خال من المرتفعات والهضاب ولا يزيد مرتفع علوها على سطح البحر مترين فقط

وصل إليها ابن بطوطة، الرحالة العربي في 1343 ميلادية وعمل قاضياً بها لفترة، وقام بمساعدة العرب حينذاك على التوطين بها، ثم احتل الجزرَ البرتغاليون ثم الهولنديون ثم الإنجليز حتى عام 1968 ونالت استقلالها.

أوبلو

كشف موقع "تريب أدفايزر" وهو الموقع العالمي المتخصص في التعبير عن آراء النزلاء والضيوف على حصول "أوبلو" الذي يقع في جزيرة مالي أتول المرجانية على تقييم أعضاء الموقع الذي تعدوا الملايين الذين سجلوا آراءهم عن الإقامة في جزر المالديف وحصل "أوبلو إت هيلينغيني" على الصدارة، وخاصة من النزلاء والضيوف العرب والخليجيين.

وبسبب نوعية المنتج السياحي المقدم سواء من الأسماك المحلية أو أماكن المبيت الساحرة، وبما ذكره الموقع أن العاملين غالبيتهم من أهالي المالديف المعروفين بدماثة أخلاقهم وعملهم الشغوف.

29 ألف سعودي

وفقاً لأرقام رسمية لعام 2017 فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح بينهم 15% من الدول العربية، فيما بلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح في هذا العام، وقد ارتفعت نسبة السياح السعوديين إلى المالديف بنسبة 25% ليصل الرقم إلى ما يقارب من 29 ألف سائح سعودي.

ويمكن للسعوديين زيارة المالديف دون تأشيرة سابقة، وتسير الخطوط السعودية رحلات مباشرة إلى المالديف وبالنسبة لغير السعوديين يمكن زيارة المالديف دون حاجة إلى إجراءات التأشيرة، التي تمنحها سلطات البلاد عند الوصول إلى المطار أو النقط الحدودية، ويشترط وجود حجز في أحد الفنادق وتذكرة عودة فيتم التأشير على إقامة لمدة 30 يوماً يمكن تمديدها إلى 90 يوماً.