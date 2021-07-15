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عن عمر يناهز الـ37 عامًا .. الهولندي "روبن" يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الهولندي آريين روبن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقًا في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ37 عامًا.

ونشر روبن لاعب جرونيجن الهولندي، على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عن عمر يناهز الـ37 عامًا .. الهولندي "روبن" يعلن اعتزاله كرة القدم
سبق

أعلن الهولندي آريين روبن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقًا في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ37 عامًا.

ونشر روبن لاعب جرونيجن الهولندي، على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:02 PM

عن عمر يناهز الـ37 عامًا .. الهولندي "روبن" يعلن اعتزاله كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الهولندي آريين روبن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقًا في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ37 عامًا.

ونشر روبن لاعب جرونيجن الهولندي، على حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار.. مع تحياتي".

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