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بالصور "البئر الصخرية العجيبة" لوحة هندسية شاهدة على تاريخ 3000 عام في المملكة

عمقها 15 مترًا وبها درج وقنوات وأنفاق

تملك السعودية كنوزًا أثرية لا حصر لها وأماكن تراثية شاهدة على التاريخ، وتضم المملكة الكثير من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين التراث والتاريخ والآثار والسياحة، ومنها محافظة سكاكا عاصمة منطقة الجوف في شمال المملكة، وسكاكا بها الكثير من المقاصد السياحية المتنوعة مثل منتزه جبل قارا، وقلعة زعبل، وجبل برنس، وبئر سيسرا، وهي البئر الصخرية العجيبة، الذي تعود تسميتها إلى القائد سيسرا الكنعاني، وهي بئر بيضاوية الشكل تم نحتها في الصخور، ويصل عمق البئر إلى حوالى 15 مترًا، وهو أهم أساليب الري القديمة ويوجد بها قناة داخلية، وبُنِيت البئر على شكل هندسي مذهل وكأنها لوحة هندسية رائعة.

من حفر البئر؟

حفرها القائد الكنعاني "سيسرا" قائد الجيوش الكنعانية حينذاك، قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ أي أن عمرها 3000 عام، وقد سجلت التوراة والإنجيل هذا الاسم على أنه كان عدوًّا لليهود؛ فلقد كسر شوكة اليهود أثناء فترة حكم ملك الكنعانيين، واستخدمت جيوشه البئر في السقيا وتخزين الماء، وكانت محطة هامة في طريقة لمحاربة اليهود.

تقع هذه البئر على قرب من قلعة زعبل، وتمتاز البئر بوجود درج منحوت من الحجر الصخري، ومن الجهة الشرقية له توجد فتحة لنقل المياه إلى جميع أنحاء المدينة عن طريق الأنفاق الأرضية، ولها 3 كيلو مترات، ونحت البئر دلالة على تراث الكنعانيين والأنباط في ذلك التوقيت، ويأخذ تجويفُها هيئة شكل بيضاوي وبداخلها الدرج.

وكانت توجد ساقية تعمل من خلال مياه بئر "سيسرا" عن طريق تدفق الماء عبر نفق طوله 4 كيلو مترات وهذه الساقية عرضها 4 أمتار، كما أنها تمثل حدود منطقة قارا مندي التي تشتهر اليوم بالقرية النسائية، وشمال هذه الساقية هناك بساتين كثيرة كانت تروى بمياه الساقية.

البئر الصخرية العجيبة محافظة سكاكا

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور "البئر الصخرية العجيبة" لوحة هندسية شاهدة على تاريخ 3000 عام في المملكة
سبق

تملك السعودية كنوزًا أثرية لا حصر لها وأماكن تراثية شاهدة على التاريخ، وتضم المملكة الكثير من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين التراث والتاريخ والآثار والسياحة، ومنها محافظة سكاكا عاصمة منطقة الجوف في شمال المملكة، وسكاكا بها الكثير من المقاصد السياحية المتنوعة مثل منتزه جبل قارا، وقلعة زعبل، وجبل برنس، وبئر سيسرا، وهي البئر الصخرية العجيبة، الذي تعود تسميتها إلى القائد سيسرا الكنعاني، وهي بئر بيضاوية الشكل تم نحتها في الصخور، ويصل عمق البئر إلى حوالى 15 مترًا، وهو أهم أساليب الري القديمة ويوجد بها قناة داخلية، وبُنِيت البئر على شكل هندسي مذهل وكأنها لوحة هندسية رائعة.

من حفر البئر؟

حفرها القائد الكنعاني "سيسرا" قائد الجيوش الكنعانية حينذاك، قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ أي أن عمرها 3000 عام، وقد سجلت التوراة والإنجيل هذا الاسم على أنه كان عدوًّا لليهود؛ فلقد كسر شوكة اليهود أثناء فترة حكم ملك الكنعانيين، واستخدمت جيوشه البئر في السقيا وتخزين الماء، وكانت محطة هامة في طريقة لمحاربة اليهود.

تقع هذه البئر على قرب من قلعة زعبل، وتمتاز البئر بوجود درج منحوت من الحجر الصخري، ومن الجهة الشرقية له توجد فتحة لنقل المياه إلى جميع أنحاء المدينة عن طريق الأنفاق الأرضية، ولها 3 كيلو مترات، ونحت البئر دلالة على تراث الكنعانيين والأنباط في ذلك التوقيت، ويأخذ تجويفُها هيئة شكل بيضاوي وبداخلها الدرج.

وكانت توجد ساقية تعمل من خلال مياه بئر "سيسرا" عن طريق تدفق الماء عبر نفق طوله 4 كيلو مترات وهذه الساقية عرضها 4 أمتار، كما أنها تمثل حدود منطقة قارا مندي التي تشتهر اليوم بالقرية النسائية، وشمال هذه الساقية هناك بساتين كثيرة كانت تروى بمياه الساقية.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:12 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:27 PM

بالصور "البئر الصخرية العجيبة" لوحة هندسية شاهدة على تاريخ 3000 عام في المملكة

عمقها 15 مترًا وبها درج وقنوات وأنفاق

A A A
خالد خليل - الرياض
1
3,963

تملك السعودية كنوزًا أثرية لا حصر لها وأماكن تراثية شاهدة على التاريخ، وتضم المملكة الكثير من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين التراث والتاريخ والآثار والسياحة، ومنها محافظة سكاكا عاصمة منطقة الجوف في شمال المملكة، وسكاكا بها الكثير من المقاصد السياحية المتنوعة مثل منتزه جبل قارا، وقلعة زعبل، وجبل برنس، وبئر سيسرا، وهي البئر الصخرية العجيبة، الذي تعود تسميتها إلى القائد سيسرا الكنعاني، وهي بئر بيضاوية الشكل تم نحتها في الصخور، ويصل عمق البئر إلى حوالى 15 مترًا، وهو أهم أساليب الري القديمة ويوجد بها قناة داخلية، وبُنِيت البئر على شكل هندسي مذهل وكأنها لوحة هندسية رائعة.

من حفر البئر؟

حفرها القائد الكنعاني "سيسرا" قائد الجيوش الكنعانية حينذاك، قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ أي أن عمرها 3000 عام، وقد سجلت التوراة والإنجيل هذا الاسم على أنه كان عدوًّا لليهود؛ فلقد كسر شوكة اليهود أثناء فترة حكم ملك الكنعانيين، واستخدمت جيوشه البئر في السقيا وتخزين الماء، وكانت محطة هامة في طريقة لمحاربة اليهود.

تقع هذه البئر على قرب من قلعة زعبل، وتمتاز البئر بوجود درج منحوت من الحجر الصخري، ومن الجهة الشرقية له توجد فتحة لنقل المياه إلى جميع أنحاء المدينة عن طريق الأنفاق الأرضية، ولها 3 كيلو مترات، ونحت البئر دلالة على تراث الكنعانيين والأنباط في ذلك التوقيت، ويأخذ تجويفُها هيئة شكل بيضاوي وبداخلها الدرج.

وكانت توجد ساقية تعمل من خلال مياه بئر "سيسرا" عن طريق تدفق الماء عبر نفق طوله 4 كيلو مترات وهذه الساقية عرضها 4 أمتار، كما أنها تمثل حدود منطقة قارا مندي التي تشتهر اليوم بالقرية النسائية، وشمال هذه الساقية هناك بساتين كثيرة كانت تروى بمياه الساقية.

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