النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سكني" يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية في "عتود" في خميس مشيط

وكالة الأراضي أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط.

وذكر أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيانٍ صحفي اليوم، أنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين؛ لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علماً بأن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شهر شوال من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار "سكني" إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من البرنامج تعد نموذجاً للمخططات السكنية التي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

وشدد على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط "عتود" غرب مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من النطاق العمراني عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق الأمير سلطان في خميس مشيط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

يذكر أن "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص أكثر من 186.116 قطعة أرض، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل، بالإضافة إلى الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني" يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية في "عتود" في خميس مشيط
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط.

وذكر أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيانٍ صحفي اليوم، أنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين؛ لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علماً بأن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شهر شوال من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار "سكني" إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من البرنامج تعد نموذجاً للمخططات السكنية التي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

وشدد على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط "عتود" غرب مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من النطاق العمراني عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق الأمير سلطان في خميس مشيط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

يذكر أن "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص أكثر من 186.116 قطعة أرض، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل، بالإضافة إلى الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
03:54 PM

"سكني" يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية في "عتود" في خميس مشيط

وكالة الأراضي أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
8,537

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط.

وذكر أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 67% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأوضح برنامج "سكني"، في بيانٍ صحفي اليوم، أنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين؛ لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علماً بأن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شهر شوال من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار "سكني" إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من البرنامج تعد نموذجاً للمخططات السكنية التي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

وشدد على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط "عتود" غرب مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من النطاق العمراني عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق الأمير سلطان في خميس مشيط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map.

يذكر أن "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص أكثر من 186.116 قطعة أرض، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل، بالإضافة إلى الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة