النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب

منحت المصابين بكورونا راحة ولن يتم إعفاؤهم

أصدرت وزارة التعليم الدليل الوقائي للعودة إلى المدارس والذي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.

وتضمن الدليل الوقائي منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام إضافية لضمان تعافيه وتفعيل دور المرشد الصحي بالمدارس وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت الوزارة السماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية بعد إلغاء العمل في المقاصف والبوفيهات الخاصة بالمدارس.

وقال مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي بأن الوزارة منحت المصابين بكورونا 10 أيام للراحة ولن يتم إعفاؤهم من التعليم الافتراضي عبر المنصات، مشيراً بأن الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب.

وأجاب مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم في رده على قناة العربية عن سؤال: هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم الزامية للمحصنين؟ قائلاً: “بناء على ما صدر من تصريح لوزارة التعليم فإن جميع الطلاب المحصنين سوف يعودون حضورياً لمقاعد الدراسة أم غير للمحصنين فإنه يعتبر غائباً، ولكن سوف يقدم له التعليم من خلال البدائل التعليمية".

وأوضح أن جميع الدروس سوف تكون موجودة على منصة مدرستي بدءاً من يوم الأحد المقبل كما ستكون الفصول غير تزامنية بحيث يحضر المعلمون جميع دروسهم على منصة مدرستي وجميع التكليفات والواجبات ‏وتكون لجميع الطلاب المحصنين وغيرهم حيث يمكن للغائبين العودة لمدارسهم دون انقطاع عن دروسهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب
سبق

أصدرت وزارة التعليم الدليل الوقائي للعودة إلى المدارس والذي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.

وتضمن الدليل الوقائي منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام إضافية لضمان تعافيه وتفعيل دور المرشد الصحي بالمدارس وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت الوزارة السماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية بعد إلغاء العمل في المقاصف والبوفيهات الخاصة بالمدارس.

وقال مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي بأن الوزارة منحت المصابين بكورونا 10 أيام للراحة ولن يتم إعفاؤهم من التعليم الافتراضي عبر المنصات، مشيراً بأن الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب.

وأجاب مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم في رده على قناة العربية عن سؤال: هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم الزامية للمحصنين؟ قائلاً: “بناء على ما صدر من تصريح لوزارة التعليم فإن جميع الطلاب المحصنين سوف يعودون حضورياً لمقاعد الدراسة أم غير للمحصنين فإنه يعتبر غائباً، ولكن سوف يقدم له التعليم من خلال البدائل التعليمية".

وأوضح أن جميع الدروس سوف تكون موجودة على منصة مدرستي بدءاً من يوم الأحد المقبل كما ستكون الفصول غير تزامنية بحيث يحضر المعلمون جميع دروسهم على منصة مدرستي وجميع التكليفات والواجبات ‏وتكون لجميع الطلاب المحصنين وغيرهم حيث يمكن للغائبين العودة لمدارسهم دون انقطاع عن دروسهم.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:03 PM

هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب

منحت المصابين بكورونا راحة ولن يتم إعفاؤهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
27,324

أصدرت وزارة التعليم الدليل الوقائي للعودة إلى المدارس والذي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.

وتضمن الدليل الوقائي منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام إضافية لضمان تعافيه وتفعيل دور المرشد الصحي بالمدارس وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت الوزارة السماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية بعد إلغاء العمل في المقاصف والبوفيهات الخاصة بالمدارس.

وقال مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي بأن الوزارة منحت المصابين بكورونا 10 أيام للراحة ولن يتم إعفاؤهم من التعليم الافتراضي عبر المنصات، مشيراً بأن الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب.

وأجاب مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم في رده على قناة العربية عن سؤال: هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم الزامية للمحصنين؟ قائلاً: “بناء على ما صدر من تصريح لوزارة التعليم فإن جميع الطلاب المحصنين سوف يعودون حضورياً لمقاعد الدراسة أم غير للمحصنين فإنه يعتبر غائباً، ولكن سوف يقدم له التعليم من خلال البدائل التعليمية".

وأوضح أن جميع الدروس سوف تكون موجودة على منصة مدرستي بدءاً من يوم الأحد المقبل كما ستكون الفصول غير تزامنية بحيث يحضر المعلمون جميع دروسهم على منصة مدرستي وجميع التكليفات والواجبات ‏وتكون لجميع الطلاب المحصنين وغيرهم حيث يمكن للغائبين العودة لمدارسهم دون انقطاع عن دروسهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة