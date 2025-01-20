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بعدما غلبه النعاس.. نجاة شاب من حادث مروري ببلدة بني سحار جنوب القنفذة

تعرُّض 3 آخرين لإصابات بالغة شرق القنفذة إثر اصطدام مركبتهم بـ"تريلا"

أنقذت العناية الإلهية شابًّا عصر اليوم بعد تعرُّضه لحادث مروري، نجا فيه من موت محقق بعد أن انحرفت سيارته من نوع "تويوتا يارس"؛ لترتطم بعمود إنارة بطريق بلدة بني سحار بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتُبيِّن التفاصيل أن الشاب أصابه النعاس وهو في طريق عودته من عمله؛ ففقد السيطرة على القيادة، حينما كان يقود سيارته بالقرب من ملعب نادي الترجي الرياضي ببني سحار؛ ما أدى لاختلال التوازن لديه قبل أن يرتطم بأحد أعمدة الإنارة هناك، وسقوطه على المركبة.

وبعد أن عانقت سيارته عمود الإنارة تهشمت واجهة السيارة من جراء الاصطدام القوي؛ ما تسبب بإصابات بسيطة له؛ ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، ونجا من موت محقق.

وذكر مصدر في مستشفى جنوب القنفذة أن المستشفى استقبل حالة شاب، تعرَّض لحادث مروري، وتم إخراجه سالمًا مع إصابات بسيطة وخفيفة.

وجدَّد الحادث مطالبات أهالي بلدة بني سحار ومرتادي الطريق الجهات ذات العلاقة بسرعة وجود الحلول لتوسعة الطريق، وجعله طريقًا مزدوجًا؛ كون المسافة الحالية بين الأعمدة والطريق قريبة للغاية. كما طالب الأهالي بالتخطيط للطريق، وسرعة إنارة الجزء المتبقي منه.

من جهة ثانية، تعرَّض ثلاثة شبان لحادث مروري قبيل مغرب أمس (السبت)، وتعرضوا لإصابات بالغة وخطيرة وهم في طريقهم إلى أحد المراكز بشرق القنفذة عندما اصطدمت مركبتهم من نوع "هونداي أكسنت" بشاحنة من نوع "تريلا" عند قطعها الطريق العام.

وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث لفك المحتجزين، وإنقاذ الشباب المصابين، وتم إخراجهم جميعًا، ونقلهم لمستشفى القنفذة العام.

القنفذة حادث مروري طريق بلدة بني سحار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعدما غلبه النعاس.. نجاة شاب من حادث مروري ببلدة بني سحار جنوب القنفذة
سبق

أنقذت العناية الإلهية شابًّا عصر اليوم بعد تعرُّضه لحادث مروري، نجا فيه من موت محقق بعد أن انحرفت سيارته من نوع "تويوتا يارس"؛ لترتطم بعمود إنارة بطريق بلدة بني سحار بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتُبيِّن التفاصيل أن الشاب أصابه النعاس وهو في طريق عودته من عمله؛ ففقد السيطرة على القيادة، حينما كان يقود سيارته بالقرب من ملعب نادي الترجي الرياضي ببني سحار؛ ما أدى لاختلال التوازن لديه قبل أن يرتطم بأحد أعمدة الإنارة هناك، وسقوطه على المركبة.

وبعد أن عانقت سيارته عمود الإنارة تهشمت واجهة السيارة من جراء الاصطدام القوي؛ ما تسبب بإصابات بسيطة له؛ ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، ونجا من موت محقق.

وذكر مصدر في مستشفى جنوب القنفذة أن المستشفى استقبل حالة شاب، تعرَّض لحادث مروري، وتم إخراجه سالمًا مع إصابات بسيطة وخفيفة.

وجدَّد الحادث مطالبات أهالي بلدة بني سحار ومرتادي الطريق الجهات ذات العلاقة بسرعة وجود الحلول لتوسعة الطريق، وجعله طريقًا مزدوجًا؛ كون المسافة الحالية بين الأعمدة والطريق قريبة للغاية. كما طالب الأهالي بالتخطيط للطريق، وسرعة إنارة الجزء المتبقي منه.

من جهة ثانية، تعرَّض ثلاثة شبان لحادث مروري قبيل مغرب أمس (السبت)، وتعرضوا لإصابات بالغة وخطيرة وهم في طريقهم إلى أحد المراكز بشرق القنفذة عندما اصطدمت مركبتهم من نوع "هونداي أكسنت" بشاحنة من نوع "تريلا" عند قطعها الطريق العام.

وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث لفك المحتجزين، وإنقاذ الشباب المصابين، وتم إخراجهم جميعًا، ونقلهم لمستشفى القنفذة العام.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:15 PM

بعدما غلبه النعاس.. نجاة شاب من حادث مروري ببلدة بني سحار جنوب القنفذة

تعرُّض 3 آخرين لإصابات بالغة شرق القنفذة إثر اصطدام مركبتهم بـ"تريلا"

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علي السحاري - القنفذة
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أنقذت العناية الإلهية شابًّا عصر اليوم بعد تعرُّضه لحادث مروري، نجا فيه من موت محقق بعد أن انحرفت سيارته من نوع "تويوتا يارس"؛ لترتطم بعمود إنارة بطريق بلدة بني سحار بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتُبيِّن التفاصيل أن الشاب أصابه النعاس وهو في طريق عودته من عمله؛ ففقد السيطرة على القيادة، حينما كان يقود سيارته بالقرب من ملعب نادي الترجي الرياضي ببني سحار؛ ما أدى لاختلال التوازن لديه قبل أن يرتطم بأحد أعمدة الإنارة هناك، وسقوطه على المركبة.

وبعد أن عانقت سيارته عمود الإنارة تهشمت واجهة السيارة من جراء الاصطدام القوي؛ ما تسبب بإصابات بسيطة له؛ ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، ونجا من موت محقق.

وذكر مصدر في مستشفى جنوب القنفذة أن المستشفى استقبل حالة شاب، تعرَّض لحادث مروري، وتم إخراجه سالمًا مع إصابات بسيطة وخفيفة.

وجدَّد الحادث مطالبات أهالي بلدة بني سحار ومرتادي الطريق الجهات ذات العلاقة بسرعة وجود الحلول لتوسعة الطريق، وجعله طريقًا مزدوجًا؛ كون المسافة الحالية بين الأعمدة والطريق قريبة للغاية. كما طالب الأهالي بالتخطيط للطريق، وسرعة إنارة الجزء المتبقي منه.

من جهة ثانية، تعرَّض ثلاثة شبان لحادث مروري قبيل مغرب أمس (السبت)، وتعرضوا لإصابات بالغة وخطيرة وهم في طريقهم إلى أحد المراكز بشرق القنفذة عندما اصطدمت مركبتهم من نوع "هونداي أكسنت" بشاحنة من نوع "تريلا" عند قطعها الطريق العام.

وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث لفك المحتجزين، وإنقاذ الشباب المصابين، وتم إخراجهم جميعًا، ونقلهم لمستشفى القنفذة العام.

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