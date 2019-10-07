تكريم مُعلم بالأفلاج رفض الإجازة المرضية حرصاً على مصلحة الطلاب

"الهواملة": تقديراً لموقفه التربوي والتفاني والإخلاص اللذين تحلى بهما

ثمّنت إدارة تعليم الأفلاج موقف مُعلم رفض الإجازة المرضية وباشر عمله دون انقطاع رغم منحه الإجازة بعد عملية جراحية.

وقام مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين محمد البشر؛ صباح اليوم الإثنين، بحضور تكريم المُعلم بابتدائية أحمد بن حنبل بالأفلاج راشد عبدالرحمن الفرشان؛ نظير رفضه الإجازة المرضية ومواصلة عمله في تربية وتعليم الأجيال.

واعتبر قائد المدرسة حسن نقاء الهواملة؛ أن تكريم المعلم من باب الوفاء وتقديراً لموقفه التربوي المتمثل في التفاني والإخلاص اللذين تحلى بهما، وتزامناً مع احتفالات مدارس المحافظة بيوم المعلم العالمي.

وأضاف الهواملة: المعلم يعد من أفضل معلمي المدرسة وتميز بالإخلاص والانتظام والمواظبة ومتابعة طلابه بكل تفانٍ وإخلاص، وهذا التكريم أقل شيء نكافئ به المتميزين، سائلاً الله له الشفاء والعافية.