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الرياض يحقق المركز الأول في بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات

توج نادي الرياض بلقب بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات لكرة القدم ، أمس السبت .

من جانب آخر أبدت مساعدة مشرفة الألعاب النسائية في نادي الرياض ، فدوى الحربي ، سعادتها بتحقيق فريق كرة قدم السيدات بنادي الرياض المركز الأول في بطولة ميني فتبول الوردية للسيدات، وحصول الفريق أيضًا على جوائز الأفضل للهداف والحارس.

وقدمت الحربي الشكر الجزيل لإدارة النادي الممثلة برئيس النادي بندر المقيل والرئيس التنفيذي يوسف الحميد ومشرفة الألعاب النسائية هناء حلمي على ما يقدموه من جهد ومتابعة في سبيل تحقيق أهداف نادي الرياض المنشودة.

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الرياض يحقق المركز الأول في بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات
سبق

توج نادي الرياض بلقب بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات لكرة القدم ، أمس السبت .

من جانب آخر أبدت مساعدة مشرفة الألعاب النسائية في نادي الرياض ، فدوى الحربي ، سعادتها بتحقيق فريق كرة قدم السيدات بنادي الرياض المركز الأول في بطولة ميني فتبول الوردية للسيدات، وحصول الفريق أيضًا على جوائز الأفضل للهداف والحارس.

وقدمت الحربي الشكر الجزيل لإدارة النادي الممثلة برئيس النادي بندر المقيل والرئيس التنفيذي يوسف الحميد ومشرفة الألعاب النسائية هناء حلمي على ما يقدموه من جهد ومتابعة في سبيل تحقيق أهداف نادي الرياض المنشودة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:01 PM

الرياض يحقق المركز الأول في بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج نادي الرياض بلقب بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات لكرة القدم ، أمس السبت .

من جانب آخر أبدت مساعدة مشرفة الألعاب النسائية في نادي الرياض ، فدوى الحربي ، سعادتها بتحقيق فريق كرة قدم السيدات بنادي الرياض المركز الأول في بطولة ميني فتبول الوردية للسيدات، وحصول الفريق أيضًا على جوائز الأفضل للهداف والحارس.

وقدمت الحربي الشكر الجزيل لإدارة النادي الممثلة برئيس النادي بندر المقيل والرئيس التنفيذي يوسف الحميد ومشرفة الألعاب النسائية هناء حلمي على ما يقدموه من جهد ومتابعة في سبيل تحقيق أهداف نادي الرياض المنشودة.

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