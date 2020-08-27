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"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

بينها مكة والمدينة والرياض.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وعسير وجازان).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الريث والدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وأوضحت الهيئة في تنبيه آخر لعسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وعسير وجازان).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الريث والدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وأوضحت الهيئة في تنبيه آخر لعسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
02:07 AM

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

بينها مكة والمدينة والرياض.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وعسير وجازان).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة الريث والدائر والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وأوضحت الهيئة في تنبيه آخر لعسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

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