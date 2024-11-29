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اتحاد القدم يلغي السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد

اعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسميًا ابتداءً من تاريخه.

واشتملت اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية.


وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

من جانب آخر، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل)، حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في إيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يلغي السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسميًا ابتداءً من تاريخه.

واشتملت اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية.


وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

من جانب آخر، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل)، حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في إيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:20 AM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:54 AM

اتحاد القدم يلغي السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد

اعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسميًا ابتداءً من تاريخه.

واشتملت اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساس للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية.


وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة في إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

من جانب آخر، أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي إنشاء لجنة مؤقتة باسم (اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل)، حيث ستتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في إيجاد وتفعيل أدوات رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

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