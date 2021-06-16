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دولة أوروبية تعلن نهاية وباء "كورونا" في البلاد: حملات التطعيم مستمرة

يوجد حالياً في المستشفيات 122 مريضاً 40 منهم في وحدات العناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء كورونا في البلاد، وأكّدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وتتواصل بعض الإجراءات التقييدية.

ووفقاً لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليونَي شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم" تلقى 769248 من سكان سلوفينيا جرعة واحدة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا، وتمّ تطعيم 551906 أشخاص بشكل كامل، بجرعتيْن.

ويوجد حالياً في المستشفيات 122 مريضاً، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجّلت سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة) منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.

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دولة أوروبية تعلن نهاية وباء "كورونا" في البلاد: حملات التطعيم مستمرة
سبق

أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء كورونا في البلاد، وأكّدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وتتواصل بعض الإجراءات التقييدية.

ووفقاً لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليونَي شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم" تلقى 769248 من سكان سلوفينيا جرعة واحدة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا، وتمّ تطعيم 551906 أشخاص بشكل كامل، بجرعتيْن.

ويوجد حالياً في المستشفيات 122 مريضاً، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجّلت سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة) منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
11:04 AM

دولة أوروبية تعلن نهاية وباء "كورونا" في البلاد: حملات التطعيم مستمرة

يوجد حالياً في المستشفيات 122 مريضاً 40 منهم في وحدات العناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء كورونا في البلاد، وأكّدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وتتواصل بعض الإجراءات التقييدية.

ووفقاً لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليونَي شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة.

وبحسب "روسيا اليوم" تلقى 769248 من سكان سلوفينيا جرعة واحدة من لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا، وتمّ تطعيم 551906 أشخاص بشكل كامل، بجرعتيْن.

ويوجد حالياً في المستشفيات 122 مريضاً، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجّلت سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة) منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.

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