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الهلال ينتظر عودة "سالم" و "البريك".. "بيريرا" يشارك في التدريبات الجماعية

شارك لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، البرازيلي " بيريرا" وسعد الناصر في التدريبات الجماعية ، اليوم الاثنين ، بعد تجاوز مرحلة الاستشفاء.

وبات "بيريرا" على وجه التحديد ورقة رابحة في أجندة مدرب الأزرق "جارديم" أمام بيرسبوليس الإيراني (الآسيوية المرتقبة) السبت 16 من أكتوبر الجاري، ليدعم خيارات المدرب الذي ينتظر عودة لاعبين آخرين أيضًا، أبرزهم سالم الدوسري ومحمد البريك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينتظر عودة "سالم" و "البريك".. "بيريرا" يشارك في التدريبات الجماعية
سبق

شارك لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، البرازيلي " بيريرا" وسعد الناصر في التدريبات الجماعية ، اليوم الاثنين ، بعد تجاوز مرحلة الاستشفاء.

وبات "بيريرا" على وجه التحديد ورقة رابحة في أجندة مدرب الأزرق "جارديم" أمام بيرسبوليس الإيراني (الآسيوية المرتقبة) السبت 16 من أكتوبر الجاري، ليدعم خيارات المدرب الذي ينتظر عودة لاعبين آخرين أيضًا، أبرزهم سالم الدوسري ومحمد البريك.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:51 PM

الهلال ينتظر عودة "سالم" و "البريك".. "بيريرا" يشارك في التدريبات الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، البرازيلي " بيريرا" وسعد الناصر في التدريبات الجماعية ، اليوم الاثنين ، بعد تجاوز مرحلة الاستشفاء.

وبات "بيريرا" على وجه التحديد ورقة رابحة في أجندة مدرب الأزرق "جارديم" أمام بيرسبوليس الإيراني (الآسيوية المرتقبة) السبت 16 من أكتوبر الجاري، ليدعم خيارات المدرب الذي ينتظر عودة لاعبين آخرين أيضًا، أبرزهم سالم الدوسري ومحمد البريك.

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