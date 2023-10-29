قمة مباريات الجولة .. "الأهلي" يستضيف "الهلال" و"الباطن" يسعى للعودة أمام "الرائد"

تستكمل الجمعة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام مباراتان فقط بعد تأجيل مباراة الفتح والفيصلي.



الأهلي - الهلال

تُقام مباراة "الكلاسيكو" المنتظر، وقمة الجولة العاشرة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.



يدخل الأهلي المباراة وهو يملك في جعبته 11 نقطة، في المركزالثامن، فيما يملك الهلال 15 نقطة في المركز الرابع وله مباراتان مؤجلتان.



الرائد - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة.



يدخل الرائد المباراة وهو يملك في جعبته 11 نقطة في المركز العاشر، فيما يملك الباطن 9 نقاط في المركز 14.