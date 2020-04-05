بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.
أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.
أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.