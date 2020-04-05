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بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد

من 4313 حتى 4934 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:50 PM

بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد

من 4313 حتى 4934 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً.

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