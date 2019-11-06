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الخدمة المدنية تطلق استبيان قياس مستوى الارتباط المهني 2019م

يهدف لتمكين موظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات

أطلقت وزارة الخدمة المدنية استبيانها السنوي لقياس مستوى الارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي للعام 2019م.

ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الذي يأتي انسجاماً مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إلى قياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بجهة عمله، من النواحي الفكرية والسلوكية في الجهة التي يعمل بها؛ مما يسهم في تحديد التوجهات واتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأولويات، التي ستسهم في تطوير بيئة العمل.

ويرتبط "مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي" بأهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

ويوفر هذا المشروع، الفرصة لموظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات التصحيحية، ووضع الأولويات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظف.

وزارة الخدمة المدنية القطاع الحكومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخدمة المدنية تطلق استبيان قياس مستوى الارتباط المهني 2019م
سبق

أطلقت وزارة الخدمة المدنية استبيانها السنوي لقياس مستوى الارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي للعام 2019م.

ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الذي يأتي انسجاماً مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إلى قياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بجهة عمله، من النواحي الفكرية والسلوكية في الجهة التي يعمل بها؛ مما يسهم في تحديد التوجهات واتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأولويات، التي ستسهم في تطوير بيئة العمل.

ويرتبط "مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي" بأهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

ويوفر هذا المشروع، الفرصة لموظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات التصحيحية، ووضع الأولويات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظف.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
04:08 PM

الخدمة المدنية تطلق استبيان قياس مستوى الارتباط المهني 2019م

يهدف لتمكين موظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الخدمة المدنية استبيانها السنوي لقياس مستوى الارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي للعام 2019م.

ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الذي يأتي انسجاماً مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إلى قياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بجهة عمله، من النواحي الفكرية والسلوكية في الجهة التي يعمل بها؛ مما يسهم في تحديد التوجهات واتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأولويات، التي ستسهم في تطوير بيئة العمل.

ويرتبط "مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي" بأهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

ويوفر هذا المشروع، الفرصة لموظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات التصحيحية، ووضع الأولويات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظف.

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