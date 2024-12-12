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إنجاز 66% من مشروع سوق الخضروات في "فيصلية نجران"

يقام على مساحة 22كم بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ13 مليون ريال

أنجزت أمانة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضروات واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران م.فارس الشفق: المشروع سيمثّل إضافة للتجار والمتسوقين؛ نظراً لتميزه من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، كما يتميز السوق بموقعه الجغرافي في وسط الفيصلية؛ مما يسهل عملية الشراء، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.علي آل حرفش، أن المشروع يقع على مساحة 21.250 متراً مربعاً، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 66% بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال: تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى، ويجري العمل في أعمال السفلتة والمظلة الوسطية.

وأضاف: المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل على 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، ومسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

وقال المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل: المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع احتياجات السكان من الخضروات والفواكه في مكان واحد، ويعد أحد نقاط الجذب الرئيسية لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف: راعينا سهولة الحركة والتنقل من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

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إنجاز 66% من مشروع سوق الخضروات في "فيصلية نجران"
سبق

أنجزت أمانة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضروات واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران م.فارس الشفق: المشروع سيمثّل إضافة للتجار والمتسوقين؛ نظراً لتميزه من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، كما يتميز السوق بموقعه الجغرافي في وسط الفيصلية؛ مما يسهل عملية الشراء، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.علي آل حرفش، أن المشروع يقع على مساحة 21.250 متراً مربعاً، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 66% بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال: تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى، ويجري العمل في أعمال السفلتة والمظلة الوسطية.

وأضاف: المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل على 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، ومسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

وقال المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل: المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع احتياجات السكان من الخضروات والفواكه في مكان واحد، ويعد أحد نقاط الجذب الرئيسية لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف: راعينا سهولة الحركة والتنقل من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:39 PM

إنجاز 66% من مشروع سوق الخضروات في "فيصلية نجران"

يقام على مساحة 22كم بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ13 مليون ريال

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بندر آل عوض - نجران
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أنجزت أمانة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضروات واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال أمين منطقة نجران م.فارس الشفق: المشروع سيمثّل إضافة للتجار والمتسوقين؛ نظراً لتميزه من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، كما يتميز السوق بموقعه الجغرافي في وسط الفيصلية؛ مما يسهل عملية الشراء، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.علي آل حرفش، أن المشروع يقع على مساحة 21.250 متراً مربعاً، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 66% بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ12.997.549 ريالاً.

وقال: تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى، ويجري العمل في أعمال السفلتة والمظلة الوسطية.

وأضاف: المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل على 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، ومسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

وقال المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل: المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع احتياجات السكان من الخضروات والفواكه في مكان واحد، ويعد أحد نقاط الجذب الرئيسية لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة، ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق.

وأضاف: راعينا سهولة الحركة والتنقل من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية.

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