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في الخرمة .. محول كهربائي يصعق طفلاً ويُدخله في غيبوبة

والده رفع شكوى للمحافظ يطالبه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال

تسبب محول كهربائي مكشوف بمركز الغريف بمحافظة الخرمة في دخول طفل العناية المركزة بمستشفى الخرمة، بعد تعرضه لصعق كهربائي ودخوله في غيبوبة تامة وحالة حرجة.

وفي التفاصيل؛ قال لـ"سبق"، والد الطفل "مشعل" إن ابنه عندما كان يلعب مع إخوانه أمام المنزل وتعرض لصعق كهربائي من محول كان مكشوفًا وفي وضع خطر.

وأضاف: قمت بنقل ابني لمستشفى الخرمة العام وهو في حالة غيبوبة كاملة، ووضع صحي حرج جدًا، وتم تحويله لمستشفى الملك فيصل بالطائف، ومازالت حالته حرجة منذ ثلاثة أيام.

وأكد أنه قام برفع شكوى لمحافظ محافظة الخرمة يطالبه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال والتقصير الذي كان طفلي ضحية له.

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في الخرمة .. محول كهربائي يصعق طفلاً ويُدخله في غيبوبة
سبق

تسبب محول كهربائي مكشوف بمركز الغريف بمحافظة الخرمة في دخول طفل العناية المركزة بمستشفى الخرمة، بعد تعرضه لصعق كهربائي ودخوله في غيبوبة تامة وحالة حرجة.

وفي التفاصيل؛ قال لـ"سبق"، والد الطفل "مشعل" إن ابنه عندما كان يلعب مع إخوانه أمام المنزل وتعرض لصعق كهربائي من محول كان مكشوفًا وفي وضع خطر.

وأضاف: قمت بنقل ابني لمستشفى الخرمة العام وهو في حالة غيبوبة كاملة، ووضع صحي حرج جدًا، وتم تحويله لمستشفى الملك فيصل بالطائف، ومازالت حالته حرجة منذ ثلاثة أيام.

وأكد أنه قام برفع شكوى لمحافظ محافظة الخرمة يطالبه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال والتقصير الذي كان طفلي ضحية له.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:26 AM

في الخرمة .. محول كهربائي يصعق طفلاً ويُدخله في غيبوبة

والده رفع شكوى للمحافظ يطالبه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال

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محمد الزامل - الخرمة
8
8,274

تسبب محول كهربائي مكشوف بمركز الغريف بمحافظة الخرمة في دخول طفل العناية المركزة بمستشفى الخرمة، بعد تعرضه لصعق كهربائي ودخوله في غيبوبة تامة وحالة حرجة.

وفي التفاصيل؛ قال لـ"سبق"، والد الطفل "مشعل" إن ابنه عندما كان يلعب مع إخوانه أمام المنزل وتعرض لصعق كهربائي من محول كان مكشوفًا وفي وضع خطر.

وأضاف: قمت بنقل ابني لمستشفى الخرمة العام وهو في حالة غيبوبة كاملة، ووضع صحي حرج جدًا، وتم تحويله لمستشفى الملك فيصل بالطائف، ومازالت حالته حرجة منذ ثلاثة أيام.

وأكد أنه قام برفع شكوى لمحافظ محافظة الخرمة يطالبه بمحاسبة المتسبب في هذا الإهمال والتقصير الذي كان طفلي ضحية له.

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