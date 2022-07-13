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"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

تتسارع عدوى الفيروس في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها

أفاد إحصاء لـ"رويترز" اليوم الاثنين بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 13 مليونًا؛ وبلغت بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر.

وبيّن الإحصاء المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها؛ إذ سجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم، ونصف الوفيات.

وسُجّلت الحالة الأولى في الصين في أوائل يناير (كانون الثاني)، ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاثة أشهر. وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليونًا من 12 مليون حالة حتى الثامن من يوليو (تموز) الجاري.

وهناك أكثر من 568.500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن، وهي في النطاق نفسه لعدد الوفيات المسجَّلة عالميًّا بالإنفلونزا الحادة.

ويخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبّقتها لإبطاء انتشار "كوفيد-19"، وتطبّق أماكن أخرى، مثل مدينة ملبورن في أستراليا، جولة ثانية من العزل العام.

وسجّلت الولايات المتحدة رقمًا عالميًّا، بلغ 69070 إصابة في العاشر من يوليو. وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض، من بينهم الرئيس جايير بولسونارو. وسجلت أكثر من 72.000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23.000 إصابة جديدة في المتوسط يوميًّا.


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"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا
سبق

أفاد إحصاء لـ"رويترز" اليوم الاثنين بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 13 مليونًا؛ وبلغت بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر.

وبيّن الإحصاء المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها؛ إذ سجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم، ونصف الوفيات.

وسُجّلت الحالة الأولى في الصين في أوائل يناير (كانون الثاني)، ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاثة أشهر. وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليونًا من 12 مليون حالة حتى الثامن من يوليو (تموز) الجاري.

وهناك أكثر من 568.500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن، وهي في النطاق نفسه لعدد الوفيات المسجَّلة عالميًّا بالإنفلونزا الحادة.

ويخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبّقتها لإبطاء انتشار "كوفيد-19"، وتطبّق أماكن أخرى، مثل مدينة ملبورن في أستراليا، جولة ثانية من العزل العام.

وسجّلت الولايات المتحدة رقمًا عالميًّا، بلغ 69070 إصابة في العاشر من يوليو. وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض، من بينهم الرئيس جايير بولسونارو. وسجلت أكثر من 72.000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23.000 إصابة جديدة في المتوسط يوميًّا.


13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:24 PM

"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا

تتسارع عدوى الفيروس في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد إحصاء لـ"رويترز" اليوم الاثنين بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 13 مليونًا؛ وبلغت بذلك علامة فارقة جديدة في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر.

وبيّن الإحصاء المبني على تقارير الحكومات أن المرض يتسارع في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها؛ إذ سجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم، ونصف الوفيات.

وسُجّلت الحالة الأولى في الصين في أوائل يناير (كانون الثاني)، ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاثة أشهر. وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليونًا من 12 مليون حالة حتى الثامن من يوليو (تموز) الجاري.

وهناك أكثر من 568.500 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا حتى الآن، وهي في النطاق نفسه لعدد الوفيات المسجَّلة عالميًّا بالإنفلونزا الحادة.

ويخفف كثير من الدول المتضررة إلى حد بعيد إجراءات العزل العام التي طبّقتها لإبطاء انتشار "كوفيد-19"، وتطبّق أماكن أخرى، مثل مدينة ملبورن في أستراليا، جولة ثانية من العزل العام.

وسجّلت الولايات المتحدة رقمًا عالميًّا، بلغ 69070 إصابة في العاشر من يوليو. وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض، من بينهم الرئيس جايير بولسونارو. وسجلت أكثر من 72.000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من يوليو تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23.000 إصابة جديدة في المتوسط يوميًّا.


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