النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

هنأهم لحصولهم على المراكز الأولى عالمياً ووطنياً علمياً وثقافياً وفنياً ورياضياً

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى العالمي والوطني في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري، ومدير عام المدارس عمر بن علي الفاخري.

وهنأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل.

كما نوه بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس وكذلك مخرجاتها العلمية والتي تركز على البحث وإيجاد سبل أخرى للتعليم في هذا العالم المتجدد دائماً، مشيراً إلى أن المدارس خرجت العديد من المميزين في مختلف المجالات الذين أصبحوا اليوم يتبوءون أفضل المراكز في عدة جهات بالوطن.

وقال أمير تبوك: "أنا سعيد بكم ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم بأن الشاب السعودي والشابة السعودية قادرون، بإذن الله، على التنافس في المسابقات والمحافل الدولية وحصد جوائزها في ظل ما يلقاه التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حتى صار للمملكة مكانة مرموقة بين الأمم".

من جهته، عبر مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بذلك الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.

وكان طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزبز النموذجية بتبوك حققوا المركز الأول والثاني والرابع عالمياً في مسابقة الحساب الذهني "يوسي ماس" بكمبوديا 2019، وحصدوا الميدالية الذهبية وثلاث ميداليات برونزية في مسابقة كانجاور العالمية للرياضيات، وعلى المستوى الوطني حققوا المستوى الذهبي في أولمبياد الحادي عشر للروبوت وفي الحوار الطلابي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي منافسات اللغة العربية وفي برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، كما حصدوا المركز الأول في مسابقة التصميم الفني وفي الجولة السعودية الفضية للمبارزة.

أمير تبوك مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى العالمي والوطني في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري، ومدير عام المدارس عمر بن علي الفاخري.

وهنأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل.

كما نوه بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس وكذلك مخرجاتها العلمية والتي تركز على البحث وإيجاد سبل أخرى للتعليم في هذا العالم المتجدد دائماً، مشيراً إلى أن المدارس خرجت العديد من المميزين في مختلف المجالات الذين أصبحوا اليوم يتبوءون أفضل المراكز في عدة جهات بالوطن.

وقال أمير تبوك: "أنا سعيد بكم ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم بأن الشاب السعودي والشابة السعودية قادرون، بإذن الله، على التنافس في المسابقات والمحافل الدولية وحصد جوائزها في ظل ما يلقاه التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حتى صار للمملكة مكانة مرموقة بين الأمم".

من جهته، عبر مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بذلك الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.

وكان طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزبز النموذجية بتبوك حققوا المركز الأول والثاني والرابع عالمياً في مسابقة الحساب الذهني "يوسي ماس" بكمبوديا 2019، وحصدوا الميدالية الذهبية وثلاث ميداليات برونزية في مسابقة كانجاور العالمية للرياضيات، وعلى المستوى الوطني حققوا المستوى الذهبي في أولمبياد الحادي عشر للروبوت وفي الحوار الطلابي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي منافسات اللغة العربية وفي برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، كما حصدوا المركز الأول في مسابقة التصميم الفني وفي الجولة السعودية الفضية للمبارزة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:10 PM

أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

هنأهم لحصولهم على المراكز الأولى عالمياً ووطنياً علمياً وثقافياً وفنياً ورياضياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
151

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى العالمي والوطني في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري، ومدير عام المدارس عمر بن علي الفاخري.

وهنأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل.

كما نوه بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس وكذلك مخرجاتها العلمية والتي تركز على البحث وإيجاد سبل أخرى للتعليم في هذا العالم المتجدد دائماً، مشيراً إلى أن المدارس خرجت العديد من المميزين في مختلف المجالات الذين أصبحوا اليوم يتبوءون أفضل المراكز في عدة جهات بالوطن.

وقال أمير تبوك: "أنا سعيد بكم ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم بأن الشاب السعودي والشابة السعودية قادرون، بإذن الله، على التنافس في المسابقات والمحافل الدولية وحصد جوائزها في ظل ما يلقاه التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حتى صار للمملكة مكانة مرموقة بين الأمم".

من جهته، عبر مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بذلك الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.

وكان طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزبز النموذجية بتبوك حققوا المركز الأول والثاني والرابع عالمياً في مسابقة الحساب الذهني "يوسي ماس" بكمبوديا 2019، وحصدوا الميدالية الذهبية وثلاث ميداليات برونزية في مسابقة كانجاور العالمية للرياضيات، وعلى المستوى الوطني حققوا المستوى الذهبي في أولمبياد الحادي عشر للروبوت وفي الحوار الطلابي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي منافسات اللغة العربية وفي برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، كما حصدوا المركز الأول في مسابقة التصميم الفني وفي الجولة السعودية الفضية للمبارزة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,380
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,284
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,085

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة