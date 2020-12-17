أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

هنأهم لحصولهم على المراكز الأولى عالمياً ووطنياً علمياً وثقافياً وفنياً ورياضياً

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، طلاب وطالبات مدارس الملك عبد العزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الأولى على المستوى العالمي والوطني في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري، ومدير عام المدارس عمر بن علي الفاخري.



وهنأ أمير تبوك الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة، داعياً الله العلي القدير لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل.



كما نوه بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس وكذلك مخرجاتها العلمية والتي تركز على البحث وإيجاد سبل أخرى للتعليم في هذا العالم المتجدد دائماً، مشيراً إلى أن المدارس خرجت العديد من المميزين في مختلف المجالات الذين أصبحوا اليوم يتبوءون أفضل المراكز في عدة جهات بالوطن.



وقال أمير تبوك: "أنا سعيد بكم ونفاخر بكم لأنكم أثبتم أمام الأمم بأن الشاب السعودي والشابة السعودية قادرون، بإذن الله، على التنافس في المسابقات والمحافل الدولية وحصد جوائزها في ظل ما يلقاه التعليم من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حتى صار للمملكة مكانة مرموقة بين الأمم".



من جهته، عبر مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بذلك الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.



وكان طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزبز النموذجية بتبوك حققوا المركز الأول والثاني والرابع عالمياً في مسابقة الحساب الذهني "يوسي ماس" بكمبوديا 2019، وحصدوا الميدالية الذهبية وثلاث ميداليات برونزية في مسابقة كانجاور العالمية للرياضيات، وعلى المستوى الوطني حققوا المستوى الذهبي في أولمبياد الحادي عشر للروبوت وفي الحوار الطلابي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي منافسات اللغة العربية وفي برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، كما حصدوا المركز الأول في مسابقة التصميم الفني وفي الجولة السعودية الفضية للمبارزة.