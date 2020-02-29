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"فنون جدة" تقيم أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الكويتي الـ 59

أحياها الشاعران الكويتيان "بوجديح" و"الروقي" بحضور القنصل

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة، أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الـ 59 وعيد التحرير الـ29 لدولة الكويت، والتي أحياها كل من الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح والشاعر مطر الروقي، وقدمها كبير مذيعي التليفزيون السعودي بجدة سعد زهير.

وجاء ذلك بحضور القنصل الكويتي بجدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل بن يوسف العنزي والقنصل الإماراتي ناصر الكعبي والشاعر الدكتور صالح الشادي، والشاعر علي بن جايز بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح.

ومن ناحيته، قدم الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح الشكر للجمهور السعودي لتكريمه من قبل القنصل الكويتي وائل العنزي والجمعية ووعد جمهوره بأمسيات قادمة وقال :"أشعر بالفخر والسعادة وأنا بين الجمهور السعودي المتذوق للفنون وللشعر تحديداً، متمنياً أن أرتقي إلى ذائقتهم الشعرية".

اليوم الوطني الكويتي جمعية الثقافة والفنون جدة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"فنون جدة" تقيم أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الكويتي الـ 59
سبق

أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة، أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الـ 59 وعيد التحرير الـ29 لدولة الكويت، والتي أحياها كل من الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح والشاعر مطر الروقي، وقدمها كبير مذيعي التليفزيون السعودي بجدة سعد زهير.

وجاء ذلك بحضور القنصل الكويتي بجدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل بن يوسف العنزي والقنصل الإماراتي ناصر الكعبي والشاعر الدكتور صالح الشادي، والشاعر علي بن جايز بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح.

ومن ناحيته، قدم الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح الشكر للجمهور السعودي لتكريمه من قبل القنصل الكويتي وائل العنزي والجمعية ووعد جمهوره بأمسيات قادمة وقال :"أشعر بالفخر والسعادة وأنا بين الجمهور السعودي المتذوق للفنون وللشعر تحديداً، متمنياً أن أرتقي إلى ذائقتهم الشعرية".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:38 AM

"فنون جدة" تقيم أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الكويتي الـ 59

أحياها الشاعران الكويتيان "بوجديح" و"الروقي" بحضور القنصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت جمعية الثقافة والفنون بجدة، أمسية شعرية بمناسبة العيد الوطني الـ 59 وعيد التحرير الـ29 لدولة الكويت، والتي أحياها كل من الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح والشاعر مطر الروقي، وقدمها كبير مذيعي التليفزيون السعودي بجدة سعد زهير.

وجاء ذلك بحضور القنصل الكويتي بجدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل بن يوسف العنزي والقنصل الإماراتي ناصر الكعبي والشاعر الدكتور صالح الشادي، والشاعر علي بن جايز بحضور مدير الجمعية محمد آل صبيح.

ومن ناحيته، قدم الشاعر الكويتي عبدالله بوجديح الشكر للجمهور السعودي لتكريمه من قبل القنصل الكويتي وائل العنزي والجمعية ووعد جمهوره بأمسيات قادمة وقال :"أشعر بالفخر والسعادة وأنا بين الجمهور السعودي المتذوق للفنون وللشعر تحديداً، متمنياً أن أرتقي إلى ذائقتهم الشعرية".

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