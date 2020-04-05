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بلدية الموية تكثف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا

"عبدالدائم" يتفقد عددًا من التموينات التجارية للتأكد من توافر الاحتياجات

كثفت محافظة المويه جهودها الرامية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، بعد أن تابعت سير الإجراءات التي أوصت بها اللجان التي تم تشكيلها في بداية الأزمة.

وقام محافظ محافظة المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، يرافقه رئيس بلدية المويه خالد بن حمود العتيبي، وعدد من منسوبي المحافظة والبلدية؛ بتفقد عدد من التموينات التجارية بالمحافظة، والتأكد من توافر الاحتياجات كافة واتباع وسائل السلامة التي تم التعميم بشأنها، والتأكد من صلاحيتها، وسماع المواطنين عن ملاحظاتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية الموية تكثف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا
سبق

كثفت محافظة المويه جهودها الرامية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، بعد أن تابعت سير الإجراءات التي أوصت بها اللجان التي تم تشكيلها في بداية الأزمة.

وقام محافظ محافظة المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، يرافقه رئيس بلدية المويه خالد بن حمود العتيبي، وعدد من منسوبي المحافظة والبلدية؛ بتفقد عدد من التموينات التجارية بالمحافظة، والتأكد من توافر الاحتياجات كافة واتباع وسائل السلامة التي تم التعميم بشأنها، والتأكد من صلاحيتها، وسماع المواطنين عن ملاحظاتهم.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:20 PM

بلدية الموية تكثف جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا

"عبدالدائم" يتفقد عددًا من التموينات التجارية للتأكد من توافر الاحتياجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثفت محافظة المويه جهودها الرامية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، بعد أن تابعت سير الإجراءات التي أوصت بها اللجان التي تم تشكيلها في بداية الأزمة.

وقام محافظ محافظة المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم، يرافقه رئيس بلدية المويه خالد بن حمود العتيبي، وعدد من منسوبي المحافظة والبلدية؛ بتفقد عدد من التموينات التجارية بالمحافظة، والتأكد من توافر الاحتياجات كافة واتباع وسائل السلامة التي تم التعميم بشأنها، والتأكد من صلاحيتها، وسماع المواطنين عن ملاحظاتهم.

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