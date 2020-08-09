النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

"كورونا" يصيب 277 فلسطينياً جديداً.. ولا وفيات

حالتان تغلقان مقر "منظمة التحرير"

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، أن وزارتها سجلت 277 إصابة جديدة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت مي الكيلة في تصريح صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 172 حالة.

وأضافت أن هناك 14 من مصابي "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

في سياق متصل، أغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام لمدة أربعة عشر يوماً دون الإفصاح عن السبب.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اكتشاف إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مقر المنظمة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 277 فلسطينياً جديداً.. ولا وفيات
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، أن وزارتها سجلت 277 إصابة جديدة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت مي الكيلة في تصريح صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 172 حالة.

وأضافت أن هناك 14 من مصابي "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

في سياق متصل، أغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام لمدة أربعة عشر يوماً دون الإفصاح عن السبب.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اكتشاف إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مقر المنظمة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:00 PM

"كورونا" يصيب 277 فلسطينياً جديداً.. ولا وفيات

حالتان تغلقان مقر "منظمة التحرير"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
297

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، أن وزارتها سجلت 277 إصابة جديدة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت مي الكيلة في تصريح صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 172 حالة.

وأضافت أن هناك 14 من مصابي "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

في سياق متصل، أغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام لمدة أربعة عشر يوماً دون الإفصاح عن السبب.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اكتشاف إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مقر المنظمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة