"كورونا" يصيب 277 فلسطينياً جديداً.. ولا وفيات

حالتان تغلقان مقر "منظمة التحرير"

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، أن وزارتها سجلت 277 إصابة جديدة، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبينت مي الكيلة في تصريح صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة مسجلة 172 حالة.

وأضافت أن هناك 14 من مصابي "كورونا" في غرف العناية المركزة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

في سياق متصل، أغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام لمدة أربعة عشر يوماً دون الإفصاح عن السبب.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد أن اكتشاف إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في مقر المنظمة.