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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس بالمملكة

متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.


وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الخارجية سفير جمهورية موريشيوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس بالمملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.


وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:33 PM

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس بالمملكة

متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.


وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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