وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير موريشيوس بالمملكة

متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة شوكت سودهن.



وتسلم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، متمنياً له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.