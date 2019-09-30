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"جامعة سعود" تعقد ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية

تهدف لتعزيز الولاء والانتماء لدى الخريجين والخريجات

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران العمر، عقدت وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، ممثلةً في مركز الخريجين، ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية، حيث تجتمع الخبرات التعليمية والعملية والمهنية تحت سقف واحد بهدف بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق رؤيتها.

وافتتحت الورشة بكلمة مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية للتطوير التعليمي، الدكتور سعود بن ناصر الكثيري، وبعدها تفضل المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، مبديًا ترحيبه بالحضور، وتناول تعريفًا شاملاً بالمركز وأهدافه، ومبادراته، ومشروعاته التي تم الانتهاء من تنفيذها، والمشروعات التي قيد التنفيذ، واستعرض الغاية من إنشاء المركز.

وتهدف رابطة مركز الخريجين، والتي استهدفتها الورشة، إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الخريجين والخريجات نحو الجامعة، واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج المركز، وكذلك تبادل خبراتهم لدعم برامج التدريب والإرشاد المهني، والتنسيق بين الخريجين والمركز لتطوير برامجه من خلال التغذية الرجعية.

كما استعرضت نائبة مركز الخريجين، الدكتورة هبة بنت عبدالعزيز الجبرين، جلسة لاقتراح أهداف الرابطة تلاها جلسات حوارية ومناقشات للأهداف والمبادرات المقترحة للرابطة من أجل التصويت عليها.

واختتم مشرف المركز الورشة بالتعريف بمبادرة مجلس إدارة الرابطة، وأهميتها في دعم الرابطة ونجاحها، وحث على التفاعل مع المركز والمشاركة في الترشيح لرئاسة مجلس الرابطة دعمًا لنجاحها، شاكرًا الحضور على حسن تفاعلهم.

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"جامعة سعود" تعقد ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية
سبق

تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران العمر، عقدت وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، ممثلةً في مركز الخريجين، ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية، حيث تجتمع الخبرات التعليمية والعملية والمهنية تحت سقف واحد بهدف بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق رؤيتها.

وافتتحت الورشة بكلمة مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية للتطوير التعليمي، الدكتور سعود بن ناصر الكثيري، وبعدها تفضل المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، مبديًا ترحيبه بالحضور، وتناول تعريفًا شاملاً بالمركز وأهدافه، ومبادراته، ومشروعاته التي تم الانتهاء من تنفيذها، والمشروعات التي قيد التنفيذ، واستعرض الغاية من إنشاء المركز.

وتهدف رابطة مركز الخريجين، والتي استهدفتها الورشة، إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الخريجين والخريجات نحو الجامعة، واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج المركز، وكذلك تبادل خبراتهم لدعم برامج التدريب والإرشاد المهني، والتنسيق بين الخريجين والمركز لتطوير برامجه من خلال التغذية الرجعية.

كما استعرضت نائبة مركز الخريجين، الدكتورة هبة بنت عبدالعزيز الجبرين، جلسة لاقتراح أهداف الرابطة تلاها جلسات حوارية ومناقشات للأهداف والمبادرات المقترحة للرابطة من أجل التصويت عليها.

واختتم مشرف المركز الورشة بالتعريف بمبادرة مجلس إدارة الرابطة، وأهميتها في دعم الرابطة ونجاحها، وحث على التفاعل مع المركز والمشاركة في الترشيح لرئاسة مجلس الرابطة دعمًا لنجاحها، شاكرًا الحضور على حسن تفاعلهم.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:14 AM

"جامعة سعود" تعقد ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية

تهدف لتعزيز الولاء والانتماء لدى الخريجين والخريجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران العمر، عقدت وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، ممثلةً في مركز الخريجين، ورشة عمل اللقاء الأول لأعضاء رابطة المركز التطوعية، حيث تجتمع الخبرات التعليمية والعملية والمهنية تحت سقف واحد بهدف بناء شراكة حقيقية بين الجامعة وخريجيها لتحقيق رؤيتها.

وافتتحت الورشة بكلمة مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية للتطوير التعليمي، الدكتور سعود بن ناصر الكثيري، وبعدها تفضل المشرف على مركز الخريجين، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، مبديًا ترحيبه بالحضور، وتناول تعريفًا شاملاً بالمركز وأهدافه، ومبادراته، ومشروعاته التي تم الانتهاء من تنفيذها، والمشروعات التي قيد التنفيذ، واستعرض الغاية من إنشاء المركز.

وتهدف رابطة مركز الخريجين، والتي استهدفتها الورشة، إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الخريجين والخريجات نحو الجامعة، واستثمار قدراتهم في تنفيذ برامج المركز، وكذلك تبادل خبراتهم لدعم برامج التدريب والإرشاد المهني، والتنسيق بين الخريجين والمركز لتطوير برامجه من خلال التغذية الرجعية.

كما استعرضت نائبة مركز الخريجين، الدكتورة هبة بنت عبدالعزيز الجبرين، جلسة لاقتراح أهداف الرابطة تلاها جلسات حوارية ومناقشات للأهداف والمبادرات المقترحة للرابطة من أجل التصويت عليها.

واختتم مشرف المركز الورشة بالتعريف بمبادرة مجلس إدارة الرابطة، وأهميتها في دعم الرابطة ونجاحها، وحث على التفاعل مع المركز والمشاركة في الترشيح لرئاسة مجلس الرابطة دعمًا لنجاحها، شاكرًا الحضور على حسن تفاعلهم.

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