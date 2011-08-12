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كأول مسافر دولي في تاريخه.. "مطار جدة الجديد" يستقبل حاجًا قطريًا

وصل عبر رحلة السعودية القادمة من أبوظبي

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يوم أمس، وصول أول راكب دولي في تاريخ المطار الجديد، وهو حاجٌ قطري وصل عبر رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار أبوظبي في دولة الإمارات.

ووفقًا لانفراد سابق لصحيفة "سبق"، يشغل مطار الملك عبدالعزيز الجديد حاليًا وجهات خليجية محدودة كمسقط وأبوظبي والبحرين، وذلك ضمن خطط التشغيل التدريجي المحدود للمطار.

يُذكر أن التشغيل الحالي للصالة "رقم 1" يتم تدريجيًا بنظام الموجات، بهدف إضافة عددٍ من الوجهات تدريجيًا، على شكل دفعات.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كأول مسافر دولي في تاريخه.. "مطار جدة الجديد" يستقبل حاجًا قطريًا
سبق

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يوم أمس، وصول أول راكب دولي في تاريخ المطار الجديد، وهو حاجٌ قطري وصل عبر رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار أبوظبي في دولة الإمارات.

ووفقًا لانفراد سابق لصحيفة "سبق"، يشغل مطار الملك عبدالعزيز الجديد حاليًا وجهات خليجية محدودة كمسقط وأبوظبي والبحرين، وذلك ضمن خطط التشغيل التدريجي المحدود للمطار.

يُذكر أن التشغيل الحالي للصالة "رقم 1" يتم تدريجيًا بنظام الموجات، بهدف إضافة عددٍ من الوجهات تدريجيًا، على شكل دفعات.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:46 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

كأول مسافر دولي في تاريخه.. "مطار جدة الجديد" يستقبل حاجًا قطريًا

وصل عبر رحلة السعودية القادمة من أبوظبي

A A A
راكان العبيد - جدة
6
13,358

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يوم أمس، وصول أول راكب دولي في تاريخ المطار الجديد، وهو حاجٌ قطري وصل عبر رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار أبوظبي في دولة الإمارات.

ووفقًا لانفراد سابق لصحيفة "سبق"، يشغل مطار الملك عبدالعزيز الجديد حاليًا وجهات خليجية محدودة كمسقط وأبوظبي والبحرين، وذلك ضمن خطط التشغيل التدريجي المحدود للمطار.

يُذكر أن التشغيل الحالي للصالة "رقم 1" يتم تدريجيًا بنظام الموجات، بهدف إضافة عددٍ من الوجهات تدريجيًا، على شكل دفعات.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,720
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