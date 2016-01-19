"حمد بن عيسى" يؤكد وقوف البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمن الإمارات

خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد أبوظبي

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، واستهدف الأبرياء الآمنين، الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد وقوف بلاده إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية.