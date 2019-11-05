انطلاق منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان بعسير.. الأسبوع المقبل

120 مشاركًا من المناطق والمحافظات كافة

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مطلع الأسبوع المقبل، "منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان"، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من المناطق والمحافظات كافة.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، إن الإدارات المشاركة تشمل: "مكة المكرمة والمدينة المنورة، والبكيرية، والجوف، وجدة، والباحة، والحدود الشمالية، وصبيا، والشرقية، والمذنب، والقصيم، والرس، والمخواة، والقريات، وعفيف، والمجمعة، وعنيزة، والأحساء، والخرج، ومحايل عسير، والقنفذة، ووادي الدواسر، ونجران، والطائف، والحوطة، والحريق، وبيشة، وحفر الباطن، وجازان، وتبوك، وشقراء"، لافتًا إلى أنه شكل عددًا من اللجان لتنفيذ وإدارة المنافسات.

من جهته، أوضح رئيس النشاط الكشفي، محمد هزازي، أن المستهدفين في المنافسات هم فئة الفتيان، بواقع ثلاثة كشافين وقائد مرافق من كل إدارة تعليم.

ولفت إلى أنها تهدف عمومًا إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للمليك وصدق الانتماء للوطن إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمهارات والفنون الكشفية لدى المشاركين، إضافة إلى عدد من الأهداف التفصيلية الأخرى.

ووزعت الإدارات التعليمية المشاركة في المنافسات على عدد من مدارس المنطقة وهي: متوسطة وثانوية العرين، ومتوسطة أبها الأهلية، ومتوسطة الراية، وثانوية صقر قريش، ومتوسطة وثانوية الرواد.