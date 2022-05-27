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شاهد.. "إخاء الرياض" تفتتح معرضها التعريفي لدعم ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة

يهدف للتعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدّمها للمستفيدين

افتتح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عبدالله بن عمر الصقهان، المعرضَ التعريفي الخامس؛ للتعريف بالأنشطة والبرامج التي تقدم للأيتام البالغ عددهم أكثر من ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة.

وأوضح "الصقهان" في كلمة له خلال افتتاح المعرض الذي أقيم بحي النزهة شمال الرياض، أن هدف "إخاء" من افتتاح المعارض هو التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدّمها للمستفيدين الأيتام.

وبيّن أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة من ذوي الظروف الخاصة (فاقدي السند)، من خلال 10 فروع بالمملكة، وتقدم لهم العديد من الخدمات كالإسكان والمعيشة، والتعليم، والتدريب والتوظيف، والحج والعمرة، والمساعدات المالية، ومساعدات الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.

وشدد "الصقهان" على أن "إخاء" تسعى إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحوّل المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.

وحث رجال الأعمال والمؤثرين على دعم "إخاء"؛ مشيرًا إلى أن "إخاء" تقدم للمتبرعين والداعمين العديدَ من الباقات والبرامج لدعم الأيتام من خلال برنامج "رعاية يتيم"، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرامج.

وفي ختام الحفل، كرّم "الصقهان" الداعمين وسفراء "إخاء" والإعلاميين الحاضرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "إخاء الرياض" تفتتح معرضها التعريفي لدعم ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عبدالله بن عمر الصقهان، المعرضَ التعريفي الخامس؛ للتعريف بالأنشطة والبرامج التي تقدم للأيتام البالغ عددهم أكثر من ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة.

وأوضح "الصقهان" في كلمة له خلال افتتاح المعرض الذي أقيم بحي النزهة شمال الرياض، أن هدف "إخاء" من افتتاح المعارض هو التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدّمها للمستفيدين الأيتام.

وبيّن أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة من ذوي الظروف الخاصة (فاقدي السند)، من خلال 10 فروع بالمملكة، وتقدم لهم العديد من الخدمات كالإسكان والمعيشة، والتعليم، والتدريب والتوظيف، والحج والعمرة، والمساعدات المالية، ومساعدات الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.

وشدد "الصقهان" على أن "إخاء" تسعى إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحوّل المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.

وحث رجال الأعمال والمؤثرين على دعم "إخاء"؛ مشيرًا إلى أن "إخاء" تقدم للمتبرعين والداعمين العديدَ من الباقات والبرامج لدعم الأيتام من خلال برنامج "رعاية يتيم"، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرامج.

وفي ختام الحفل، كرّم "الصقهان" الداعمين وسفراء "إخاء" والإعلاميين الحاضرين.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:16 PM

شاهد.. "إخاء الرياض" تفتتح معرضها التعريفي لدعم ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة

يهدف للتعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدّمها للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عبدالله بن عمر الصقهان، المعرضَ التعريفي الخامس؛ للتعريف بالأنشطة والبرامج التي تقدم للأيتام البالغ عددهم أكثر من ٣٥٠٠ يتيم ويتيمة.

وأوضح "الصقهان" في كلمة له خلال افتتاح المعرض الذي أقيم بحي النزهة شمال الرياض، أن هدف "إخاء" من افتتاح المعارض هو التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدّمها للمستفيدين الأيتام.

وبيّن أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة من ذوي الظروف الخاصة (فاقدي السند)، من خلال 10 فروع بالمملكة، وتقدم لهم العديد من الخدمات كالإسكان والمعيشة، والتعليم، والتدريب والتوظيف، والحج والعمرة، والمساعدات المالية، ومساعدات الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.

وشدد "الصقهان" على أن "إخاء" تسعى إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحوّل المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.

وحث رجال الأعمال والمؤثرين على دعم "إخاء"؛ مشيرًا إلى أن "إخاء" تقدم للمتبرعين والداعمين العديدَ من الباقات والبرامج لدعم الأيتام من خلال برنامج "رعاية يتيم"، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرامج.

وفي ختام الحفل، كرّم "الصقهان" الداعمين وسفراء "إخاء" والإعلاميين الحاضرين.

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