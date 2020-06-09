هربوا.. إغلاق منزل شعبي بجدة حوّلته عمالة إلى معمل لخياطة الكمامات!

مداهمة من قِبَل بلدية البلد وضبط 24 ماكينة.. و"الزهراني": نكافح المخالفات

أغلقت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي الكندرة، به معمل خياطة تديره عمالة وافدة يقوم بخياطة الكمامات؛ تمهيدًا لتوزيعها وبيعها.

وكان مراقبو بلدية البلد قد رصدوا المعمل داخل المنزل السكني قبل مداهمته وضبط 24 ماكينة خياطة ومصادرتها؛ فيما هرب العمال؛ حيث سيتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة المستمرة.

وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة تكثف جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحماية من انتشار العدوى؛ مؤكدًا حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.