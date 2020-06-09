بر الصين الرئيس يسجل 3 إصابات بكورونا و21 حالة بلا أعراض

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 83043

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض في بر الصين الرئيس بنهاية يوم الإثنين.

وقالت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.. وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يوم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض.

ووفق رويترز بهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83043، في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

ولا تحصي الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي ينقله الفيروس.