النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكة.. ضبط منشأة رياضية مخالفة بالشرائع وتخاطب الجهات الأمنية

لم تلتزم بالاشتراطات مثل عدم وجود مقياس حرارة وارتداء الكمامة داخلها

علمت "سبق" أن الجهات الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة قامت، مساء أمس، بجولة تفتيشية على إحدى الصالات الرياضية الشهيرة بالشرائع، بعد رصد مخالفات في تطبيق عدد من الاشتراطات؛ مثل عدم وجود مقياس الحرارة للداخلين للمنشأة وكذلك زيادة أعداد الموجودين داخلها، وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشأة.

وضبطت الفرقة الرقابية المخالفات وخاطبت الجهات الأمنية بخصوص مخالفات الأفراد داخل المنشأة، والتي قررت سابقاً بغرامة مالية 1000 ريال لمن لا يرتدي الكمامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. ضبط منشأة رياضية مخالفة بالشرائع وتخاطب الجهات الأمنية
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة قامت، مساء أمس، بجولة تفتيشية على إحدى الصالات الرياضية الشهيرة بالشرائع، بعد رصد مخالفات في تطبيق عدد من الاشتراطات؛ مثل عدم وجود مقياس الحرارة للداخلين للمنشأة وكذلك زيادة أعداد الموجودين داخلها، وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشأة.

وضبطت الفرقة الرقابية المخالفات وخاطبت الجهات الأمنية بخصوص مخالفات الأفراد داخل المنشأة، والتي قررت سابقاً بغرامة مالية 1000 ريال لمن لا يرتدي الكمامة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:12 PM

مكة.. ضبط منشأة رياضية مخالفة بالشرائع وتخاطب الجهات الأمنية

لم تلتزم بالاشتراطات مثل عدم وجود مقياس حرارة وارتداء الكمامة داخلها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
266

علمت "سبق" أن الجهات الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة قامت، مساء أمس، بجولة تفتيشية على إحدى الصالات الرياضية الشهيرة بالشرائع، بعد رصد مخالفات في تطبيق عدد من الاشتراطات؛ مثل عدم وجود مقياس الحرارة للداخلين للمنشأة وكذلك زيادة أعداد الموجودين داخلها، وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشأة.

وضبطت الفرقة الرقابية المخالفات وخاطبت الجهات الأمنية بخصوص مخالفات الأفراد داخل المنشأة، والتي قررت سابقاً بغرامة مالية 1000 ريال لمن لا يرتدي الكمامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,908

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة