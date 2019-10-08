أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد

رفع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله - على ما تحظى به منطقة عسير من دعم واهتمام دائمين لاستكمال مسيرتها التنموية المتجددة التي تتوافق مع رؤية الوطن الطموحة مثلها كباقي مناطق مملكتنا الغالية، وذلك خلال رعاية سموه اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقة عسير أمس الاثنين بأبها بحضور ومداخلة عدد من الوزراء وممثلي الوزارت.

وأكد أمير عسير أن اللقاء الثاني الذي تشهده عسير يأتي استكمالاً للقاء الأول الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي عهده الأمين – حفظهما الله - لإكمال مسيرة التنمية، وأضاف أن اللقاء هو لقاء مفتوح ومباشر يحضره نخبة من أهالي المنطقة، ويعرض عبر الإنترنت في بث مباشر على كل المدارس وإدارات التعليم والمستشفيات وعدد من الجهات الأخرى ليطّلع أبناء المنطقة على مستقبل منطقتهم، مشددًا على مشاركة الأهالي في قرارات التنمية واطلاعهم على كل المشروعات القادمة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من الفريق البيئي الذي نتج عن المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة ليكون تحت تصرف وزارة النقل فيما يختص بالحفاظ على البيئة.

وجدد الأمير تركي بن طلال الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة لكل الوزراء ونوابهم وفرق عملهم المشاركين في اللقاء، مشيرًا إلى الهمة التي يحملونها والروح الإيجابية وجودة الأداء في جميع خدمات قطاعاتهم المقدمة.

وشهد اللقاء مداخلة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عبر اتصال مرئي قدم خلاله الشكر لأمير منطقة عسير، منوهًا باهتمام وزارته في تقديم كل الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرها والارتقاء بها، مبيّنًا أن مركز القلب في المنطقة سوف يقدم خدماته للمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادر البشرية، وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية أكد معاليه الانتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلات للتوسع في التخصصات لتصل إلى ١٥ تخصصًا والسعة السريرية الإجمالية ١٠٢٥ سريرًا؛ وهي بانتظار الموافقة من قِبل المقام السامي.

من جانب آخر أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بالحراك الذي تشهده منطقة عسير؛ وقال: "أهنئ عسير بأميرها الذي جمع القيادة والطموح والشباب، وهذا اللقاء دافع لتقديم المزيد من الجهد بإذن الله تعالى"؛ وأضاف: "مراكز وقرى عسير تحتضن أكثر من 90 ألف منزل وتم الالتزام مع أمير عسير والأهالي لتوفير الخدمة بالتعاون مع البلديات وجهات أخرى لتنفيذ مشروعات تلك الخدمات؛ وتم خدمة ٥٥ ألف منزل في العام الحالي؛ وسنصل في 2020م لخدمة مليون مستفيد".

وأعلن في مداخلة مرئية خلال اللقاء عن انطلاقة خدمات الجيل الخامس بمنطقة عسير الأسبوع القادم لتشمل مدينة أبها من خلال تركيب 45 برجًا وخميس مشيط بـ 40 برجًا؛ وبيشة 11 برجًا؛ لتغطية الخدمة في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى إعلان إطلاق برنامج خاص لرواد التقنية في المنطقة وذلك لتقديم أفضل الحلول لخدمات الاتصالات في منطقة عسير، مبينًا أنه سيتم وضع الخطوط العريضة قريبًا وبجوائز مالية يصل مجموعها إلى مليون ريال.

عقب ذلك استكمل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي تقديم مشروعات الوزارة بالمنطقة والبنى التحتية لها، مؤكدًا أهميتها لتحقيق رؤية المنطقة لتكون واجهة ثقافية وسياحية وحضارية، وذلك بتأهيل وتدريب القدرات البشرية، مستعرضًا مبادرات البنية التحتية الرقمية بمنطقة عسير، والنطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية، والنطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر.

واستعرض رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري خلال اللقاء تصميم مشروع مطار أبها الدولي الجديد وخدماته الهندسية والمخطط العام المستحدث، وقال: "تم خلال العمل تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) ملايين مسافر مع إمكانية الزيادة إلى (10) ملايين مسافر سنويًا، موضحًا أن المكتب الاستشاري الذي سيقوم بأعمال التصاميم والتي ستنتهي خلال (12) شهرًا، متوقعًا انتهائها في مدة زمنية أقل من ذلك.

وأكد أنه روعي في تصميم المطار اندماج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة في أعمال التصاميم الداخلية وبطريقة حديثة وكذلك توفير مناخ استثماري داخل الصالات وفي المناطق الخارجية مع مراعاة الجانب الاقتصادي في التصاميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية؛ مشيرًا إلى أن التصاميم الحديثة ستُسهم في رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الجديد.

وأضاف: بعد فترة تقديم المكتب الاستشاري للتصاميم سيتم عرضها على أمير منطقة عسير، قائلاً: "أعرف أنه يحب مشاركة أهالي المنطقة دائمًا في الرأي"؛ وأضاف: "وقبل انتهاء هذه المدة بإذن الله سيتم تأهيل المقاولين ودعوتهم لتنفيذ المشروع وإن شاء الله يكون اللقاء الآخر هو مشاركتكم جزء من أعمال الشركة المصممة للمشروع.



