النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‪الدوري السعودي يتوقف 10 أيام .. العودة 22 نوفمبر

بسبب أيام الفيفا .. ومعسكر الأخضر لكأس آسيا

سيتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة عشرة أيام وذلك مع نهاية الجولة التاسعة التي انقضت مساء أمس الأحد.

وسيكون التوقف بسبب أيام الفيفا وإقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مرحلته الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويتصدر فريق الهلال الترتيب بسبع وعشرين نقطة وسط منافسة من صاحبي المركز الثاني والثالث النصر والأهلي، فيما يقبع الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير بنقطتين وفي المركز الخامس عشر فريق أحد بست نقاط.


وستستأنف المباريات بالجولة العاشرة أيام 22 ، 23 ، 24 ، 25.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
‪الدوري السعودي يتوقف 10 أيام .. العودة 22 نوفمبر
سبق

سيتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة عشرة أيام وذلك مع نهاية الجولة التاسعة التي انقضت مساء أمس الأحد.

وسيكون التوقف بسبب أيام الفيفا وإقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مرحلته الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويتصدر فريق الهلال الترتيب بسبع وعشرين نقطة وسط منافسة من صاحبي المركز الثاني والثالث النصر والأهلي، فيما يقبع الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير بنقطتين وفي المركز الخامس عشر فريق أحد بست نقاط.


وستستأنف المباريات بالجولة العاشرة أيام 22 ، 23 ، 24 ، 25.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:04 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:51 AM

‪الدوري السعودي يتوقف 10 أيام .. العودة 22 نوفمبر

بسبب أيام الفيفا .. ومعسكر الأخضر لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,488

سيتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة عشرة أيام وذلك مع نهاية الجولة التاسعة التي انقضت مساء أمس الأحد.

وسيكون التوقف بسبب أيام الفيفا وإقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مرحلته الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويتصدر فريق الهلال الترتيب بسبع وعشرين نقطة وسط منافسة من صاحبي المركز الثاني والثالث النصر والأهلي، فيما يقبع الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير بنقطتين وفي المركز الخامس عشر فريق أحد بست نقاط.


وستستأنف المباريات بالجولة العاشرة أيام 22 ، 23 ، 24 ، 25.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,705
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,161
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,295

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة