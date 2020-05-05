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شاهد السيول تُداهم منازل بنجران.. إخلاء ومفقود.. ومواطن: أين المشاريع!

سقوط سور بيت مسلح يُحدث تَلَفيات بالغة.. الأمانة تُعلن مباشرة الحالات

اجتاحت الأمطار التي هطلت على مدينة نجران، مساء أمس، منازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

ووثّق مواطنٌ المياهَ وهي تجتاح منزله بالكامل متسائلًا: "أين مشاريع أمانة نجران في تصريف السيول؟!"؛ مطالبًا بتحرك الجهات الرسمية لإنهاء معاناتهم.

وقال المواطن ناصر الصقور والمياه تغمر منزله الشعبي مُتلفة الأثاث: "نأمل من الأمانة شفط المياه ثم إيجاد حل دائم لنا مناسب في حي دحضة".

فيما وثق المواطن هادي آل نميس، سقوط سور منزل مسلح بحي آل نميس، بسبب عدم تصريف السيول الجارفة؛ مما سبّب تَلَفيات بالغة لصاحب المنزل.

من جانبها، أعلنت أمانة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي، أنها وفقًا لخطة الطوارئ، باشرت جميع المواقع الحرجة داخل المدينة.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة تسببت في جريان السيول، فيما أحدثت بعض الأضرار في المزارع والمنازل والممتلكات.

وقام الدفاع المدني بإخلاء وإيواء 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وإنقاذ 3 مقيمين احتُجزوا بسبب انهيار جزئي بمنزلهم وهم بصحة جيدة، وما زالت فِرَق البحث والإنقاذ تباشر مهامها في الميدان للبحث عن شخص مفقود داخل أحد الأودية بعد أن تم العثور على مركبته.

نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد السيول تُداهم منازل بنجران.. إخلاء ومفقود.. ومواطن: أين المشاريع!
سبق

اجتاحت الأمطار التي هطلت على مدينة نجران، مساء أمس، منازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

ووثّق مواطنٌ المياهَ وهي تجتاح منزله بالكامل متسائلًا: "أين مشاريع أمانة نجران في تصريف السيول؟!"؛ مطالبًا بتحرك الجهات الرسمية لإنهاء معاناتهم.

وقال المواطن ناصر الصقور والمياه تغمر منزله الشعبي مُتلفة الأثاث: "نأمل من الأمانة شفط المياه ثم إيجاد حل دائم لنا مناسب في حي دحضة".

فيما وثق المواطن هادي آل نميس، سقوط سور منزل مسلح بحي آل نميس، بسبب عدم تصريف السيول الجارفة؛ مما سبّب تَلَفيات بالغة لصاحب المنزل.

من جانبها، أعلنت أمانة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي، أنها وفقًا لخطة الطوارئ، باشرت جميع المواقع الحرجة داخل المدينة.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة تسببت في جريان السيول، فيما أحدثت بعض الأضرار في المزارع والمنازل والممتلكات.

وقام الدفاع المدني بإخلاء وإيواء 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وإنقاذ 3 مقيمين احتُجزوا بسبب انهيار جزئي بمنزلهم وهم بصحة جيدة، وما زالت فِرَق البحث والإنقاذ تباشر مهامها في الميدان للبحث عن شخص مفقود داخل أحد الأودية بعد أن تم العثور على مركبته.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:09 AM

شاهد السيول تُداهم منازل بنجران.. إخلاء ومفقود.. ومواطن: أين المشاريع!

سقوط سور بيت مسلح يُحدث تَلَفيات بالغة.. الأمانة تُعلن مباشرة الحالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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اجتاحت الأمطار التي هطلت على مدينة نجران، مساء أمس، منازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

ووثّق مواطنٌ المياهَ وهي تجتاح منزله بالكامل متسائلًا: "أين مشاريع أمانة نجران في تصريف السيول؟!"؛ مطالبًا بتحرك الجهات الرسمية لإنهاء معاناتهم.

وقال المواطن ناصر الصقور والمياه تغمر منزله الشعبي مُتلفة الأثاث: "نأمل من الأمانة شفط المياه ثم إيجاد حل دائم لنا مناسب في حي دحضة".

فيما وثق المواطن هادي آل نميس، سقوط سور منزل مسلح بحي آل نميس، بسبب عدم تصريف السيول الجارفة؛ مما سبّب تَلَفيات بالغة لصاحب المنزل.

من جانبها، أعلنت أمانة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي، أنها وفقًا لخطة الطوارئ، باشرت جميع المواقع الحرجة داخل المدينة.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة تسببت في جريان السيول، فيما أحدثت بعض الأضرار في المزارع والمنازل والممتلكات.

وقام الدفاع المدني بإخلاء وإيواء 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وإنقاذ 3 مقيمين احتُجزوا بسبب انهيار جزئي بمنزلهم وهم بصحة جيدة، وما زالت فِرَق البحث والإنقاذ تباشر مهامها في الميدان للبحث عن شخص مفقود داخل أحد الأودية بعد أن تم العثور على مركبته.

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