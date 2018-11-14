"مدني تبوك" يحذِّر من موجات متقلبة تتزامن مع العطلة الأسبوعية

دعا لاختيار الأماكن المناسبة للتنزه بعيدًا عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من التقلبات الجوية المتوقعة خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز الشمري، إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تهيب بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع، ولاسيما أنها قد تصادف وجود حالات ماطرة.

وأضاف "الشمري": "نشدد على من ينوي التوجه إلى المناطق البرية باختيار الأماكن المناسبة للتنزه بعيدًا عن المخاطر ومجاري الأودية والسيول، والبُعد عن المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول، وعدم الجلوس بجانب المياه الراكدة، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.. متمنين السلامة للجميع".