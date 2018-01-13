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رئيس الوزراء الياباني يستعرض مع وزيري الطاقة والخارجية التعاون المشترك بين البلدين

خلال استقبالهما بمقر إقامته في الرياض

استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

حضر الاستقبال، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومستشار وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

كما استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

رئيس الوزراء الياباني وزير الطاقة وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الياباني يستعرض مع وزيري الطاقة والخارجية التعاون المشترك بين البلدين
سبق

استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

حضر الاستقبال، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومستشار وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

كما استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:02 PM

رئيس الوزراء الياباني يستعرض مع وزيري الطاقة والخارجية التعاون المشترك بين البلدين

خلال استقبالهما بمقر إقامته في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

حضر الاستقبال، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومستشار وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

كما استقبل رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

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