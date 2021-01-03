قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الممطرة الثامنة بدأت ظهر اليوم الأحد 1442/5/19هـ على شرقي #الحدود_الشمالية و #الجوف . وأضاف عبر حسابه في تويتر: امتدادها نواحي #رفحاء وشرق #حائل وشمال شرق #القصيم وغرب #حفر_الباطن وأجزاء ما بين #القنفذة و #الليث خلال "12" ساعة القادمة.

الحصيني: الحالة المطرية الثامنة بدأت ظهر اليوم بهذه المناطق وستمتد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-03 قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الممطرة الثامنة بدأت ظهر اليوم الأحد 1442/5/19هـ على شرقي #الحدود_الشمالية و #الجوف .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: امتدادها نواحي #رفحاء وشرق #حائل وشمال شرق #القصيم وغرب #حفر_الباطن وأجزاء ما بين #القنفذة و #الليث خلال "12" ساعة القادمة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 03:28 PM

الحصيني: الحالة المطرية الثامنة بدأت ظهر اليوم بهذه المناطق وستمتد قال: ستؤثر على رفحاء وشرق حائل والقصيم خلال 12 ساعة قادمة





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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الممطرة الثامنة بدأت ظهر اليوم الأحد 1442/5/19هـ على شرقي #الحدود_الشمالية و #الجوف .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: امتدادها نواحي #رفحاء وشرق #حائل وشمال شرق #القصيم وغرب #حفر_الباطن وأجزاء ما بين #القنفذة و #الليث خلال "12" ساعة القادمة.