"الصحة" تجري فحوصاً لـ 800 زائر في "ربيع الطائف"

ضمن "سوق عكاظ" وتحت شعار "ربيعكم أحلى بصحة وسلامة"

استقبلت "صحة الطائف" في معرضها بمهرجان "ربيع الطائف" المقام حالياً في سوق عكاظ، 800 زائر أجرت لهم فحوصاً أولية؛ لمعرفة فصيلة الدم، ونسبة الهيموجلوبين، حيث تم اكتشاف من لديهم فصائل دم نادرة، وحثهم على التبرع بالدم، كما كُشف عن عدد من حالات فقر الدم الحادة وجرت معالجتها.

واتخذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالطائف شعار "ربيعكم أحلى بصحة وسلامة" في مهرجان الربيع؛ لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتقديم الخدمات الصحية خارج المنشأة الصحية تطلعاً لرؤية ٢٠٣٠، وأقامت معرضاً تمثل في عدد من الأركان والبرامج التوعوية عن مكافحة التدخين ومخاطره، وعن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، وبرنامج توعوي عن الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحوادث، وبرنامج خاص برعاية المسنين لنشر الوعي بكيفية التعامل مع كبار السن، وتوزيع كراسي متحركة لكبار السن لمن يفوق عمره ٦٠ عاماً، مع تفعيل اليوم العالمي لسرطان القولون.

وخصصت "الصحة" عيادة طبية متكاملة مجهزة لزوار المهرجان فيها طبيب وممرض وأدوية وفحص كامل، وأيضاً عيادة الفحص الطوعي لمرض الإيدز إما باللعاب أو الدم، حيث تظهر النتائج في دقائق مع برنامج المشورة، بالإضافة لوجود فرقة إسعافية وإدارة الطوارئ، والنقل الإسعافي.