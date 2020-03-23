رسميًا .. تأجيل نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("يويفا") اليوم تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اللتين كانتا مقررتين في مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان له: "لم يتخذ أي قرار بشأن الموعدين الجديدين للمباراتين النهائيتين اللتين كانتا مقررتين في 27 مايو على ملعب غدانسك في بولندا بالنسبة ليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب أتاتورك في أسطنبول بالنسبة لدوري الأبطال، علمًا بأن "يويفا" كان قرر في وقت سابق هذا الشهر تعليق مسابقتيه القاريتين للأندية إلى أجل غير مسمى.