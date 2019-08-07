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هيئة الطيران المدني تعلن إطلاق أولى رحلات مطار جدة الجديد

عبر الخطوط السعودية "ذهاباً وإياباً" بشكل تصاعدي لوجهات خليجية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ الصالة رقم "1"، من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية "ذهاباً وإياباً".

وذكرت هيئة الطيران المدني، أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتَي أبو ظبي والبحرين ابتداءً من يوم 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداءً من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أبو ظبي الدولي ابتداءً من يوم الجمعة بواقع رحلة يومياً، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يومياً.

ويشهد يوم العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية

يُذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق، عملياتها ورحلاتها لـ "21" وجهة داخلية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وشملت الوجهات: "الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العُلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الطيران المدني تعلن إطلاق أولى رحلات مطار جدة الجديد
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ الصالة رقم "1"، من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية "ذهاباً وإياباً".

وذكرت هيئة الطيران المدني، أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتَي أبو ظبي والبحرين ابتداءً من يوم 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداءً من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أبو ظبي الدولي ابتداءً من يوم الجمعة بواقع رحلة يومياً، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يومياً.

ويشهد يوم العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية

يُذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق، عملياتها ورحلاتها لـ "21" وجهة داخلية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وشملت الوجهات: "الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العُلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران".

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
02:02 PM

هيئة الطيران المدني تعلن إطلاق أولى رحلات مطار جدة الجديد

عبر الخطوط السعودية "ذهاباً وإياباً" بشكل تصاعدي لوجهات خليجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ الصالة رقم "1"، من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية "ذهاباً وإياباً".

وذكرت هيئة الطيران المدني، أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتَي أبو ظبي والبحرين ابتداءً من يوم 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداءً من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أبو ظبي الدولي ابتداءً من يوم الجمعة بواقع رحلة يومياً، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يومياً.

ويشهد يوم العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية

يُذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق، عملياتها ورحلاتها لـ "21" وجهة داخلية، إلى الصالة رقم "1" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وشملت الوجهات: "الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العُلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران".

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