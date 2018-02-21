حدث في الأحساء.. مقيم يقتل زوجته بسكين ثم يطعن نفسه منتحراً

الشرطة باشرت الانتقال للموقع وإجراءات الضبط الجنائي للحادثة

وقعت حادثة مأساوية في محافظة الأحساء مساء الاثنين الماضي ، حيث أقدم مقيم آسيوي على قتل زوجته بواسطة سكين ثم انتحر بعدها .

وفي التفاصيل قال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ " سبق" : بأنه عند الرابعة من مساء الاثنين ١٤٣٩/٦/٣ تلقت شرطة محافظة الاحساء بلاغاً من مواطن ستيني عن ملاحظته لمركبة متوقفة بأرض صحراوية مقابل طريق العيون الدمام وبالقرب منها جثة لامرأة وأخرى لرجل .

وأَضاف العقيد الرقيطي أن المختصين بالشرطة باشروا الانتقال للموقع وإجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، حيث تبين أن المتوفيين رجل وزوجته من جنسية آسيوية في العقد الثالث والرابع من العمر ، فيما تشير إجراءات جمع الاستدلال الأولية لقيام الرجل بقتل زوجته بعد إصابتها بسكين وجدت بالقرب منه ومن ثم إقدامه على الانتحار بطعن نفسه بذات السكين .

تم نقل جثمان المتوفيين إلى المستشفى لاستكمال الفحوص اللازمة من قبل الطب الشرعي وتمهيدا لإحالة أوراق القضية إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة .