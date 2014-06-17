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"آل الشيخ":  حوار ولي العهد ينضح بالقوة والاعتدال والحفاظ على الثوابت الوطنية

أشاد بالحوار التاريخي الذي أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع صحيفة الشرق الأوسط وتم نشره اليوم بالتاريخي والناضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية، مشيرًا إلى أنه نسيج وحدة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

تفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على الحوار قائلاً : كعادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، المتألق دائمًا في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية كان حواره التاريخي مع الشرق الأوسط ينضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية.

وأضاف: لقد تجرد الحوار من الحقد والكراهية والظلم، فهو نسيج وحده في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، مختتمًا تغريدته بسؤال الله أن يكون لسموه له راعيًا.


وكان حوار سمو ولي العهد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ الترند العالمي، فيما تناقلته جميع القنوات العربية والإسلامية والعالمية حيث تضمن رسائل تحاكي السياسة الراسخة لهذه البلاد المباركة التي تتصدر الريادة للعالم الإسلامي وتنشر الأمن والسلام للشعوب كما تجد كل دعم وتأييد من مختلف الشعوب العربية والإسلامية.

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"آل الشيخ":  حوار ولي العهد ينضح بالقوة والاعتدال والحفاظ على الثوابت الوطنية
سبق

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع صحيفة الشرق الأوسط وتم نشره اليوم بالتاريخي والناضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية، مشيرًا إلى أنه نسيج وحدة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

تفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على الحوار قائلاً : كعادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، المتألق دائمًا في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية كان حواره التاريخي مع الشرق الأوسط ينضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية.

وأضاف: لقد تجرد الحوار من الحقد والكراهية والظلم، فهو نسيج وحده في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، مختتمًا تغريدته بسؤال الله أن يكون لسموه له راعيًا.


وكان حوار سمو ولي العهد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ الترند العالمي، فيما تناقلته جميع القنوات العربية والإسلامية والعالمية حيث تضمن رسائل تحاكي السياسة الراسخة لهذه البلاد المباركة التي تتصدر الريادة للعالم الإسلامي وتنشر الأمن والسلام للشعوب كما تجد كل دعم وتأييد من مختلف الشعوب العربية والإسلامية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
01:21 AM

"آل الشيخ":  حوار ولي العهد ينضح بالقوة والاعتدال والحفاظ على الثوابت الوطنية

أشاد بالحوار التاريخي الذي أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
392

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع صحيفة الشرق الأوسط وتم نشره اليوم بالتاريخي والناضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية، مشيرًا إلى أنه نسيج وحدة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

تفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على الحوار قائلاً : كعادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، المتألق دائمًا في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية كان حواره التاريخي مع الشرق الأوسط ينضح بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية.

وأضاف: لقد تجرد الحوار من الحقد والكراهية والظلم، فهو نسيج وحده في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، مختتمًا تغريدته بسؤال الله أن يكون لسموه له راعيًا.


وكان حوار سمو ولي العهد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ الترند العالمي، فيما تناقلته جميع القنوات العربية والإسلامية والعالمية حيث تضمن رسائل تحاكي السياسة الراسخة لهذه البلاد المباركة التي تتصدر الريادة للعالم الإسلامي وتنشر الأمن والسلام للشعوب كما تجد كل دعم وتأييد من مختلف الشعوب العربية والإسلامية.

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